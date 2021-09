Netflix'te Bu Ay Neler Var: Yeni Filmler, Yeni Diziler

Bu ay Netflix’te The Chestnut Man ve Midnight Mass gibi yeni dizilere birer şans vermeli, Aşk 101, La Casa de Papel ve Sex Education‘ın yeni sezonlarını bir an önce tüketmeli, The Starling ve Kate gibi Netflix orijinal filmleriyle aksiyona doymalı ve Michael Schumacher’in yaşamı dahil birçok ilginç konuyu mercek altına alan belgeselleri kaçırmamalısınız. Farklı dönem ve türlerden birçok film ve dizinin de bu ay Netflix’e ekleneceğini unutmayın!

YENİ DİZİLER

Aşk 101, 2. Sezon

Netflix Türkiye orijinal dizisi Aşk 101, ikinci sezonuyla geri dönüyor! 1990’ların İstanbul’unda yaşayan gençlerin hayatın zorluklarını, kendilerini ve aşk acısını keşfettiği dizinin bu yeni sezonunda Osman ilk kez âşık oluyor. Işık Sinan’ı hayata döndürmeye çalışırken, Eda ve Kerem ise kendi seçimleri ve ilişkileri arasına sıkışıp kalıyor. Hem dönemin ruhunu, hem lise nostaljisini iliklerinize kadar yaşacağınız, karakterleri ve müzikleriyle yüzünüzü güldürecek Aşk 101‘e henüz başlamadıysanız, ilk sezonu izlemek için 30 Eylül’e kadar zamanınız var.

La Casa de Papel, 5. Sezon

Netflix’in ve İspanya’nın en popüler soyguncuları sahalara geri dönüyor. La Casa de Papel’in beşinci kısmının ilk beş bölümü 3 Eylül’de Netflix’te ekrana gelirken, 100 saatten uzun süredir İspanya Merkez Bankası’nda olan ekip ve kapana kısılan Profesör, karşılarındaki orduyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

‘ın Otis’in gizli ilişkisi ve yeni okul müdürüyle öne çıkan 3. sezonu (17 Eylül), yeni krizleri ve yolcular ile askerler arasında tırmanan gerilimiyle‘ın 2. sezonu, büyük terfisini alan kahramanıyla‘in son sezonu (10 Eylül), yeni rezaletlerle‘in 6. sezonu (15 Eylül) ve birer şans verebileceğiniz yeni dizilerden Nordik polisiye(29 Eylül) ve korku mini-dizisi(24 Eylül) bu ay Netflix’te izleyebilecekleriniz arasında.

YENİ FİLMLER

The Starling:

Netflix, sonbaharı bir kendini-iyi-hisset filmiyle karşılıyor: The Starling, yaşadığı kaybın ardından hayata yeniden tutunmaya çalışan Lilly’nin bahçesini ele geçiren inatçı bir kuşla ve kendini toparlamakta zorlanan eşiyle başa çıkmaya çalışmasını konu alıyor. Melissa McCarthy, Chris O’Dowd ve Timothy Olyphant‘ı bir araya getiren film, hayata tutunmak ve zorluklarla mücadele edebilmek için size güç verecek..

Kate:

Zamana karşı bir mücadele, nefes kesen bir aksiyon filmi… Tokyo’da çalışan acımasız bir suikastçı olan Kate, son işinde ölümcül şekilde zehirlenince, 24 saat içinde ölüm emrini kimin verdiğini bulup intikamını almaya çalışıyor. Mary Elizabeth Winstead‘i başrolde izleyeceğimiz film, Tokyo manzaraları, neon renkleri ve heyecan dolu aksiyon sahneleriyle sizi ekrana kitleyecek.

Aynı zamanda Michael Keaton’lı Worth (3 Eylül), her gece tüyler ürpertici bir masal anlatmazsa kötü kalpli bir cadının sihirli dairesinde yeni arkadaşıyla sonsuza dek mahsur kalacak olan Alex’in hikayesi Nightbooks (15 Eylül), hayallerindeki eve yeni taşınan bir çiftin ölümcül bir baskınla yaşadığı travmayla başlayan zor günlerini anlatan Intrusion (22 Eylül) ve küçük suçluları kovalamaktan bıkan Marsilyalı polislerin bir uyuşturucu ağının peşine düşmesiyle başlayan The Stronghold (17 Eylül) de var.

Ayrıca Sandra Bullock’lu 28 Days (1 Eylül) ve Jim Carrey’li The Truman Show (1 Eylül) gibi 90’lar klasikleri, Frida (1 Eylül) ve Cold Mountain (1 Eylül) gibi güçlü dramaları, nefes kesen aksiyon xXx (1 Eylül), gözyaşlarını sel eden Lübnan yapımı Capernaum (1 Eylül), soundtrack şarkıları da tasvir ettiği dostluk kadar sıkı The Perks of Being a Wallflower (1 Eylül), Studio Ghibli’nin ilk üç boyutlu animesi Earwig and the Witch (1 Eylül), son yılların en başarılı animasyonlarından Spider-Man: Into the Spider-Verse (14 Eylül) ve hak ettiği üne ulaşamayan market komedisi Superstore’un tüm sezonları, bu ay Netflix’te izleyebilecekleriniz arasında yer alıyor.