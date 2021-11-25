Müge Neslihan Kaya cinayeti Neslihan Kaya'nın katili bulundu mu? Neslihan Kaya kimdir?

Ekranların başarılı sunucusu ATV’de hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Müge Anlı bugünkü bölüm yine izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Peki Müge Anlı bugünkü bölümde neler yaşandı?

Neslihan Kayacı Cinayeti

Vahşice öldürülen mahsum genç kadının katili bulundu.