Müge Anlı Songül Kaçak kimdir? Songül Kaçak'a ne oldu?
Başarılı sunucu Müge Anlı'nın sunduğu program devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Kayıpların bulunduğu sosyal sorumluluk projelerinin de çokça yer verildiği program büyük ilgi görüyor.
Başarılı sunucu Müge Anlı'nın sunduğu program devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Kayıpların bulunduğu sosyal sorumluluk projelerinin de çokça yer verildiği program büyük ilgi görüyor.
Yıllar sonra eski arkadaşıyla karşılaşan Songül hanım erkek arkadaşı tarafından dolandırıldığını iddia ediyor. Songül hanım erkek arkadaşının aldığını iddia ettiği paraları geri alabilecek mi?
Şimdi herkesin gözü erkek arkadaşının vereceği cevapta.
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