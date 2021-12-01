Müge Anlı Sevgi başvurusu nasıl yapılır? Sevgi izi nedir?

Ekranların başarılı sunucusu Müge Anlı'nın programı büyük bir heyecanla izleniyor. Peki Müge Anlı'nın programında neler oldu? Programdaki konular neler? Annesini arayan çocuk annesini buldu mu? Hangi konular çözüme kavuştu? Hangi konular çözüme kavuşmadı? Hangi olaylar çözümsüz kaldı? Sevgi izi nedir? Sevgi izi başvurusu nasıl yapılır?

Sevgi İzi başvurusu nasıl yapılır?

Yakınlarının kaybolmasından endişe eden aileler, iletişim adres ve telefonlarıyla sitemize başvurup formu dolduracak. Sitemiz kendilerine bir numara verecek. Örneğin, 104 no. Bu numara kaybolmasından endişe edilen kişinin sol bileğinin üzerine işlenecek.