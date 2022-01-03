Müge Anlı Paslı çiftini kim öldürdü? Paslı çifti neden öldürüldü?

Karı-koca köyde çobanlık yapıyorlardı. Çift her zamanki gibi çalışmaya gittikleri sırada haber alınamadı aramaya çıkan akrabaları ikisininde pompalı tüfekle vurulduğunu görürürler. Çift neden öldürüldü? Paslı çiftin katil veya katilleri kimler?