Müge Anlı Mustafa İnce konusu nedir, nerede?

Sabahların en çok izlenen programı hafta içi her gün ATV ekranlarında. Programda farklı farklı konulara çözüm bulunmaya çalışılıyor. Peki yeni konulardan dolandırıcı Mustafa kimdir, konusu nedir?

Müge Anlı Dolandırıcı Mustafa Kimdir, Konusu Nedir?

Güzellik şirketi adı altında sayısız kişileri dolandıran Mustafa'dan herkes parasını geri istiyor. Şikayetler üzerine programa katılan Mustafa iddiaları inkar ediyor.