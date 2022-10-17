Müge Anlı Meryem'i kim öldürdü?

Sabah programı Müge Anlı hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Sorunlara çare bulunmaya çalışılan programın yeni konularının ne olduğu merak ediliyor. Peki 3 yaşındaki Meryem'i kim öldürdü?

Meryem'i Kim Öldürdü?

Minik Meryem'in annnesi Melisa sevgilisi Recep'in 3 yaşındaki çocuğunu öldürdüğünü iddia ediyor. Eşinden bir yıl önce boşanan Melisa yayına bağlanıp herşeyi anlattı.