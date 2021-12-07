Müge Anlı Kayıp Zehra bulundu mu? Kayıp Zehra'ya ne oldu?

Ekranların merakla izlenen programı her geçen gün daha da heyecanlı oluyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler oldu? Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

KAYIP ZEHRA

Eşi 4 gündür kayıp olan acılı genç evden kaçan eşini bulmaya çalışıyor. Eşinin aldattığınıda iddia eden eş, " onu affediyorum dönsün" dedi.

Kayıp Zehra eşine geri dönecek mi?

Zehraya ne oldu şimdi herkesin gözü Zehra'da eşinin sesini duyması için ekip seferber oldu. Herkesin seferber olduğu olayda acılı eş, " ben herşeye yardımda ediyordum." dedi.

Görme engelli anneannesinide bırakıp giden eş sadece çocuklarını bırakmamış olmasıda dikkat çekti. Anneannesi ortada kaldı eşi çocukları perişan oldu. Stüdyoyu etkileyen olayın çözümlenmesi umut ediliyor.