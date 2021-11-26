Müge Anlı Fatma Karahan Olayı Nedir?

Ekranların başarılı sunucusu Müge Anlı'nın programı büyük bir heyecanla izleniyor. Peki Müge Anlı'nın programında neler oldu? Programdaki konular neler? Annesin arayan çocuk anaesini buldu mu? Hangi konular çözüme kavuştu? Hangi konular çözüme kavuşmadı? Hangi olaylar çözümsüz kaldı?

Müge Anlı Mehmet Karahan olayı ne? Korkunç iddialar, sırlar, şüpheler

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı için yeni bir gün daha başlıyor.Müge Anlı bugünkü bölüm izleyiciler tarafından da merakla takip ediliyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen reyting rekortmeni programda özellikle Mehmet Karahan olayı herkesi ekran başına kilitliyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler oldu? Müge Anlı Mehmet Karahan olayı son durum ne? ATV’nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00 ve 13.00 arasında izleyici ile canlı olarak buluşuyor.

MÜGE ANLI'DA BUGÜN NE OLDU

Müge Anlı'da haftanın en önemli konusu Fatma Karadağ'ın anlattıkları oldu. Programa katılan ve kardeşinin sevgilisi tarafından öldürüldüğünü söyleyen Fatma Karadağ, günlerce kardeşinin cesediyle aynı evde yaşamak zorunda kaldığını tehdit edildiğini anlatmıştı. 2017 yılından bu yana ortada olmayan Mehmet Karahan isimli kişi aranmaya başlandı. Ancak Fatma Karadağ'ın anlattıkları sonrasında herkesin Tüylerim ürperdi. Sevgilisinin günlerce cesedi evde sakladığını ve kokmaması için sürekli ıslattığını söyleyen Fatma Karadağ, neden kimseye haber vermedin sorusuna ise tehdit edildiğini söyleyerek yanıt verdi.

MÜGE ANLI MEHMET KARAHAN OLAYI SON DURUM

Müge Anlı ile Tatlı Sert'le canlı yayına Fatma Karadağ'ın kızı da katıldı. Ancak annesini suçlayan kız, cinayette annesinin de parmağı olabileceğini söyledi. Fatma Karadağ, hakkındaki iddiaları reddederken sevgilisinin kendisini tehdit ettiğini o yüzden de kimseye haber vermediğini öne sürdü. Müge Anlı Mehmet Karahan olayı ile ilgili araştırmalar hala devam ediyor.

kaynak:ilan365