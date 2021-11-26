Müge Anlı 26 Kasım Pazartesi Tek Parça İzle

Ekranların merakla izlenen programı her geçen gün daha da heyecanlı oluyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler oldu? Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

Sinema - TV 26.11.2021, 10:40 26.11.2021, 10:44
Müge Anlı 26 Kasım Pazartesi Tek Parça İzle

Ekranların merakla izlenen programı her geçen gün dahada heyecanlı oluyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler oldu? Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

Müge Anlı ile Tatlı Sert

PARA İÇİN KAÇIRDIĞINI SÖYLEDİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Elif öğretmen olayıyla ilgili Türkiye'nin beklediği haber bugün geldi.

Kendisinden 9 yaş küçük kocası Zafer Gözütok engelli olan Elif öğretmeni 2 milyon lira için kaçırmak ve ailesi ile görüştürmemekle suçlanırken merakla beklenen dava sonuçlandı. 39 yaşındaki Türkçe öğretmeni Elif Gözütok, ikinci çocuğunu doğururken doktor hatası yüzünden engelli kaldı ve yürüyemeyecek, konuşamayacak bir hale geldi. 4 yıl boyunca annesi Nedret Hanımın baktığı Elif öğretmen için mahkeme, 2 milyon lira tazminat kararı verince de işler bir anda karıştı.

Tazminat çıkana kadar engelli eşine annesinin bakmasına izin veren Zafer Gözütok, 2 milyon lira ödenince eşi ile biri 4 diğeri 8 yaşında olan çocuklarını alıp Ankara'dan Iğdır'a taşındı. Elif Öğretmenin annesi Nedret Hanım da damadının para için kızının kendisinden uzaklaştırdığını ve bir daha görüştürmediğini öne sürerek Müge Anlı'dan yardım istedi.

Türkiye'nin Merak Ettiği Elif Öğretmen Olayı ile İlgili Mahkeme Kararını Verdi

UZUN UZUN SARILARAK SEVİNÇ GÖZYAŞLARI DÖKTÜ

Müge Anlı 26 gün sonra Iğdır'a götürülen Elif öğretmene ulaşınca ekranda dramatik bir buluşma yaşandı. Nedret hanımın sesini tanıyan Elif öğretmenin feryadı, ekran başındaki herkesi gözyaşlarına boğdu. Koca Zafer Gözütok her ne kadar eşini anne Nedret Hanıma vermek istemese de merakla beklenen dava sonucu Müge Anlı bugün ekrana gelen bölümde açıkladı. Anlı dün görülen dava sonucunda Zafer Beyin vasiliğinin sonlandırılarak Elif Öğretmenin bakımının anneye verildiğini açıkladı. Müjdeli haberin ardından anne Nedret Hanım da stüdyoya gelerek Müge Anlı'ya uzun uzun sarılarak sevinç gözyaşları döktü.

Türkiye'nin Merak Ettiği Elif Öğretmen Olayı ile İlgili Mahkeme Kararını Verdi

İZLEYİCİYİ NEREDEYSE İNANDIRMIŞTI

Şu anda Botaş'ta çalışan ve yetiştirme yurdunda büyüdüğü öğrenilen Zafer Gözütok, eşinden boşanmak istemiyordu. Ancak söyledikleri ile yaptıkları arasında çelişkiler bulunuyordu. Canlı yayına bağlanan kuzeninin eşi de Zafer Gözütok'un 'fedakar koca' imajı çizmeye çalıştığını iddia etmişti.Elif öğretmenin annesi Nedret hanım ve abisi Mehmet Bey, Zafer Gözütok ile olan ilişkilerinin onun imam nikahlı 'kuma' aldığını öğrenince bozulduğunu söylüyorlardı. Ancak Zafer Gözütok ısrarla 'imam nikahlı eş' iddiasını yalanlamıştı. Kendinden emin konuşan Zafer Gözütok buna izleyiciyi de neredeyse inandırmıştı. Onun yalanını ortaya çıkaran ise canlı yayına gelen telefon olmuştu.

Türkiye'nin Merak Ettiği Elif Öğretmen Olayı ile İlgili Mahkeme Kararını Verdi

"EŞİME DEĞİL, ÇOCUKLARA BAKMAYA GELDİ"

Canlı yayına katılan Zafer Gözütok'un kuzeninin eşi, 'vicdanen rahatsız' olduğunu belirterek bizzat kendisinin de içinde yer aldığı eş olayını anlamıştı. Zafer Gözütok ile eş adayı olan Aybüke Hanımın evine beraber gittiklerini söylemiş ve ardından şunları dile getirmişti: "Beni aradı ve 'abla bana bir kızı tavsiye ettiler gidip birlikte bakalım' dedi. Ben de sen nasıl alacaksın kızı evlisin dedim. Ben boşanacağım dedi. Bunun üzerine kızın evine gittik ben Zafer'in evli olduğunu söyledim. Aile de 'kesinlikle boşanmalı' dedi. Kız hakkında araştırma yapınca evlenip boşanmış, evlilik dışı çocuğu olduğunu öğrendim ve Zafer'e 'ben tavsiye etmiyorum' dedim. 'Tamam' dedi ayrıldık. Sonra biz duyduk ki bu kızı birlikte yaşamak için alıp Ankara'ya götürmüş. Geçen yaz kızı tatil için köye de getirdi. Aybüke hanımla tanıştık. Zafer Bey önce bu iddiaları yalanlasa da ardından kabul etmiş ve "Ankara'da oturduğu bir dönemdi. Eşime değil, çocuklara bakmaya geldi. Ben de hakkındaki iddialardan dolayı geri gönderdim. Şu anda evlilik yok" ifadelerini kullanmıştı.

https://www.youtube.com/watch?v=xqICuc7G4NI

#müge anlı
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