Müge Anlı 2 Aralık Perşembe Tek Parça İzle

Ekranların merakla izlenen programı her geçen gün daha da heyecanlı oluyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler oldu? Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

Sinema - TV 02.12.2021, 10:05 02.12.2021, 10:10
Müge Anlı 2 Aralık Perşembe Tek Parça İzle

Ekranların merakla izlenen programı her geçen gün dahada heyecanlı oluyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler oldu? Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

Müge Anlı ile Tatlı Sert

PARA İÇİN KAÇIRDIĞINI SÖYLEDİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Elif öğretmen olayıyla ilgili Türkiye'nin beklediği haber bugün geldi.

Kendisinden 9 yaş küçük kocası Zafer Gözütok engelli olan Elif öğretmeni 2 milyon lira için kaçırmak ve ailesi ile görüştürmemekle suçlanırken merakla beklenen dava sonuçlandı. 39 yaşındaki Türkçe öğretmeni Elif Gözütok, ikinci çocuğunu doğururken doktor hatası yüzünden engelli kaldı ve yürüyemeyecek, konuşamayacak bir hale geldi. 4 yıl boyunca annesi Nedret Hanımın baktığı Elif öğretmen için mahkeme, 2 milyon lira tazminat kararı verince de işler bir anda karıştı.

Tazminat çıkana kadar engelli eşine annesinin bakmasına izin veren Zafer Gözütok, 2 milyon lira ödenince eşi ile biri 4 diğeri 8 yaşında olan çocuklarını alıp Ankara'dan Iğdır'a taşındı. Elif Öğretmenin annesi Nedret Hanım da damadının para için kızının kendisinden uzaklaştırdığını ve bir daha görüştürmediğini öne sürerek Müge Anlı'dan yardım istedi.

Türkiye'nin Merak Ettiği Elif Öğretmen Olayı ile İlgili Mahkeme Kararını Verdi

UZUN UZUN SARILARAK SEVİNÇ GÖZYAŞLARI DÖKTÜ

Müge Anlı 26 gün sonra Iğdır'a götürülen Elif öğretmene ulaşınca ekranda dramatik bir buluşma yaşandı. Nedret hanımın sesini tanıyan Elif öğretmenin feryadı, ekran başındaki herkesi gözyaşlarına boğdu. Koca Zafer Gözütok her ne kadar eşini anne Nedret Hanıma vermek istemese de merakla beklenen dava sonucu Müge Anlı bugün ekrana gelen bölümde açıkladı. Anlı dün görülen dava sonucunda Zafer Beyin vasiliğinin sonlandırılarak Elif Öğretmenin bakımının anneye verildiğini açıkladı. Müjdeli haberin ardından anne Nedret Hanım da stüdyoya gelerek Müge Anlı'ya uzun uzun sarılarak sevinç gözyaşları döktü.

Türkiye'nin Merak Ettiği Elif Öğretmen Olayı ile İlgili Mahkeme Kararını Verdi

İZLEYİCİYİ NEREDEYSE İNANDIRMIŞTI

Şu anda Botaş'ta çalışan ve yetiştirme yurdunda büyüdüğü öğrenilen Zafer Gözütok, eşinden boşanmak istemiyordu. Ancak söyledikleri ile yaptıkları arasında çelişkiler bulunuyordu. Canlı yayına bağlanan kuzeninin eşi de Zafer Gözütok'un 'fedakar koca' imajı çizmeye çalıştığını iddia etmişti.Elif öğretmenin annesi Nedret hanım ve abisi Mehmet Bey, Zafer Gözütok ile olan ilişkilerinin onun imam nikahlı 'kuma' aldığını öğrenince bozulduğunu söylüyorlardı. Ancak Zafer Gözütok ısrarla 'imam nikahlı eş' iddiasını yalanlamıştı. Kendinden emin konuşan Zafer Gözütok buna izleyiciyi de neredeyse inandırmıştı. Onun yalanını ortaya çıkaran ise canlı yayına gelen telefon olmuştu.

Türkiye'nin Merak Ettiği Elif Öğretmen Olayı ile İlgili Mahkeme Kararını Verdi

"EŞİME DEĞİL, ÇOCUKLARA BAKMAYA GELDİ"

Canlı yayına katılan Zafer Gözütok'un kuzeninin eşi, 'vicdanen rahatsız' olduğunu belirterek bizzat kendisinin de içinde yer aldığı eş olayını anlamıştı. Zafer Gözütok ile eş adayı olan Aybüke Hanımın evine beraber gittiklerini söylemiş ve ardından şunları dile getirmişti: "Beni aradı ve 'abla bana bir kızı tavsiye ettiler gidip birlikte bakalım' dedi. Ben de sen nasıl alacaksın kızı evlisin dedim. Ben boşanacağım dedi. Bunun üzerine kızın evine gittik ben Zafer'in evli olduğunu söyledim. Aile de 'kesinlikle boşanmalı' dedi. Kız hakkında araştırma yapınca evlenip boşanmış, evlilik dışı çocuğu olduğunu öğrendim ve Zafer'e 'ben tavsiye etmiyorum' dedim. 'Tamam' dedi ayrıldık. Sonra biz duyduk ki bu kızı birlikte yaşamak için alıp Ankara'ya götürmüş. Geçen yaz kızı tatil için köye de getirdi. Aybüke hanımla tanıştık. Zafer Bey önce bu iddiaları yalanlasa da ardından kabul etmiş ve "Ankara'da oturduğu bir dönemdi. Eşime değil, çocuklara bakmaya geldi. Ben de hakkındaki iddialardan dolayı geri gönderdim. Şu anda evlilik yok" ifadelerini kullanmıştı.

https://www.youtube.com/watch?v=xqICuc7G4NI

#müge anlı
Yorumlar (0)
3
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 02 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 15 35
2. Hekimoğlu Trabzon 15 33
3. Sivas Belediyespor 15 30
4. Çorum FK 15 28
5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 15 27
6. Bodrumspor 15 26
7. Afjet Afyonspor 15 25
8. Ankaraspor 15 25
9. Somaspor 15 25
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 15 25
11. İnegölspor 15 21
12. Serik Belediyespor 15 20
13. Etimesgut Belediyespor 15 19
14. Diyarbekirspor 15 18
15. Turgutluspor 15 17
16. Sarıyer 15 12
17. Ergene Velimeşespor 15 11
18. Adıyaman FK 15 10
19. Niğde Anadolu FK 15 5
20. Kahramanmaraşspor 15 3
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 14 21
7. Brighton 14 19
8. Leicester City 14 19
9. Tottenham 12 19
10. M. United 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7