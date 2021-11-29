Misafir dizisi neden final yapacak?

Ekranların yeni dizisinin final yapacağı konuşuluyor. Reytingleri çok düşük olan dizi final mi yapacak herkes bunu merak ediyor. Peki misafir dizisi oyuncuları kimlerdir? Yeni oyuncu kadrosu kimlerdir? Dizinin konusu nedir? Hangi oyuncular yeni katılacak diziye?

Sinema - TV 29.11.2021, 09:45 29.11.2021, 09:49
Misafir dizisi neden final yapacak?

Ekranların yeni dizisinin final yapacağı konuşuluyor. Reytingleri çok düşük olan dizi final mi yapacak herkes bunu merak ediyor. Peki misafir dizisi oyuncuları kimlerdir? Yeni oyuncu kadrosu kimlerdir? Dizinin konusu nedir? Hangi oyuncular diziye yeni katılacak

MİSAFİR DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?

Misafir dizisi bir kaç hafta yayınlandı fakat reytingleri çok düşük oldu. İzlenmeleri az olduğu için dizinin devam etmeyeceği konuşuluyor. Misafir dizisinin final yapma olasılığı var.

Misafir Dizisi Oyuncuları

Hazal Kaya

Misafir Dizisi Oyuncuları arasında yer alan Hazal Kaya 1 Ekim 1990 İstanbul doğumludur ve 31 yaşındadır. Oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evliliği ve bir oğlu olan Hazal Kaya İstanbul Bilgi Üniversitesinde Tiyatro eğitimi almıştır. Aşk-ı Memnu dizisi tanınan Hazal Kaya namını Adını Feriha Koydum, Maral: En Güzel Hikayem ve Bizim Hikaye gibi diziler ile dünyaya duyurmuştur. Hazal Kaya 1.58 metre boyunda, 49 kilo ağırlığındadır.
Hazal Kaya misafir dizisinde kadıjn başrol oyuncusu olarak yer alacak

Mehmet Ozan Dolunay

Mehmet Ozan Dolunay da İmkansız oyuncu kadrosunda yer alacak bir başka yıldız oyuncu. 1991  doğumlu olan Mehmet Ozan Dolunay  30 yaşındadır. Son dönemde Zalim İstanbul ve İyi Günde Kötü Günde gibi dizilerde yer alan Mehmet Ozan Dolunay aslen Makine mühendisidir. Kim Milyoner Olmak İster’e çıktıktan sonra oyunculuk teklifi alarak oyunc ılan Mehmet Ozan Dolunay Yüksek Sosyete, Lise Devriyesi ve Darısı Başımıza gibi dizilerde başarısını ispat etmiştir. Mehmet Ozan Dolunay oyuncu Melisa Şenolsun ile sevgilidir. Mehmet Ozan Dolunay 1.79 metre boyunda ve 76 kilodur.
Mehmet Ozan Dolunay İmkansız oyuncu kadrosunda yer alacak

Buğra Gülsoy

Misafir dizisinde Hazal Kaya ile partner olacak Buğra Gülsoy 22 Şubat 1982 de Ankara doğumludur. 39 yaşında ki yakışıklı oyuncu Mahsun Kırmızıgül tarafından keşfedilmiştir. Son olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Buğra Gürsoy şuanda Buğra Kaya Nilüfer Gürbüz ile evlidir. Buğra Gülsoy’un önemli dizileri arasında Aşk Yeniden, Kızım, 8. Gün ve Azize dizileri yer almaktadır. Buğra Gülsoy 175 cm boyundadır.
Buğra Gülsoy misafir dizisi erkek başrol oyuncusu olacak

Bülent Şakrak

Son olarak Sefirin Kızı dizisine sonradan dahil olarak büyük fark yaratan Bülent Şakrak Misafir oyuncuları arasında yer alacak. 26 Ağustos 1977 doğumlu olan Bülent Şakrak İstanbul Üniversitesinde Tiyatro eğitimi almıştır. Daha önce oyuncu Özge Borak ile evli olan şimdi ise yine oyuncu Ceyda Düvenci ile evli olan Bülent Şakrak Hangimiz Sevmedik ve Ayrılsak da Beraberiz gibi diziler ile tanınmıştır
bulent sakrak

Beren Gençalp

Beren Gençalp 11 Kasım 2011 doğumlu olan Beren Gençalp 10 yaşının içindedir. İlkoku 4. sınıf öğrencisi olan Beren Gençalp ailesi tarafından yeteneği keşfedildikten sonra ajansa kayıt ettirilmiş ve Sefirin Kızı dizisinde hayat verdiği Melek karakteri ile tanınmıştır.

beren gençalp misafir dizisi oyuncuları arasında kendine başrolde yer buldu

Zeyno Asya ORÇİN

Zeyno Asya ORÇİN Leyla Şirin ajansın oyuncusudur. Daha önce hiç bir dizi de yer almayan Zeyno Asya ORÇİN ilk kez Misafir dizisi oyuncuları arasında yer alacak. Zeyno Asya ORÇİN 8 10 yaşları arasındadır.
Zeyno Asya ORÇİN oyuncu olarak misafir dizisinde yer alacaktır

Salih Demir Ural

23 Ağustos 2010 doğumlu olan Salih Demir Ural 11 yaşındadır. 2 kardeş olan Salih Demir Ural ortaokul 5. sınıf öğrencisidir. Kaderimin Yazıldığı Gün, Kara Para Aşk ve Vatanım Sensin dizilerinde yer alan Salih Demir Ural Misafir oyuncularından biri olacak.
Salih Demir Ural oyuncu olarak misafir dizisi kadrosunda yer alacak

Emir Kaan Özkan

Microp Production’un oyuncusu olan^Emir Kaan Özkan ilk kez Misafir dizisi ile profesyonel dizi oyunculuğu deneyimi yaşayacaktır.
emir kaan özkan oyuncu olarak misafir dizisinde yer alacak

İmkansız dizisinin isim değiştirme ihtimali de var; şuanda dizinin ismi kulislerde İmkansız olarak geçiyor. İlerleyen dönemde İmkansız dizisinin oyuncu kadrosuna yeni oyuncuların da dahil olması bekleniyor. İmkansız dizisine yeni oyuncular dahil oldukça sayfamıza eklenecektir.

Yorumlar (0)
9
açık
Namaz Vakti 29 Kasım 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 15 35
2. Hekimoğlu Trabzon 15 33
3. Sivas Belediyespor 15 30
4. Çorum FK 15 28
5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 15 27
6. Bodrumspor 15 26
7. Afjet Afyonspor 15 25
8. Ankaraspor 15 25
9. Somaspor 15 25
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 15 25
11. İnegölspor 15 21
12. Serik Belediyespor 15 20
13. Etimesgut Belediyespor 15 19
14. Diyarbekirspor 15 18
15. Turgutluspor 15 17
16. Sarıyer 15 12
17. Ergene Velimeşespor 15 11
18. Adıyaman FK 15 10
19. Niğde Anadolu FK 15 5
20. Kahramanmaraşspor 15 3
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6