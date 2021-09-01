Mevlana Dizisine Sürpriz Transfer!

Trt'nin Yeni Dizisi Mevlana'ya Sürpriz isimler Katıldı. Kaan Yıldırım'ın yer alacağı Mevlana dizisinde ayrılıklar yaşanırken diziye Sürpriz isimler katıldı. Peki bu sürpriz isimler kim? Mevlana dizisine kimler katılıyor? Kimler Hangi Karakteri Canlandıracak? Yasak Elma Dizisinden Transfer olan isim kim?

TRT'nin Mevlana dizisi adeta bir kördüğüm olmuştu. Timuçin Esen ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın diziden ayrılığı sonrası kriz yaşanan dizi 3 önemli transfer yaptı.

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Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayat hikayesinin anlatılacağı merakla beklenen TRT'nin yeni dizisi Mevlana'ya 3 önemli oyuncu birden katıldı.

Kaan Yıldırım'ın yer alacağı Mevlana dizisinde ayrılıklar yaşanırken oyuncu bombardımanı başladı. Mevlana dizisine 3 önemli isim katıldı. Hekimoğlu dizisinin yıldızları Timuçin Esen ve Kaan Yıldırım'ı yeniden bir arada izleyemenin heyecanı ile bekleyenlere kötü haber gelmişti. Timuçin Esen diziden ayrılmıştı.

Timuçin Esen'in diziden ayrılması üzerine başrole TRT'nin Payitaht Abdülhamid dizisinde başro olan Bülent İnal yeni Mevlana olmuştu. Yeniden bir dönem dizisi ile ekrana gelecek olan Bülent İnal'ın ardından diziye 3 yeni isim daha dahil oldu.

YASAK ELMA'DAN AYRILDI MEVLANA'YA GEÇTİ

Mevlana dizisine Yasak Elma'nı yıldız ismi katıldı. Yasak Elma'dan ayrılan yakışıklı oyuncu Mevlana dizisine dahil oldu. Yasak Elma'nın ardından Kağıt Ev dizisine boy gösteren ancak reytingler nedeniyle yayından kaldıran diziden sonra Mevlana dizisine dahil oldu. Can Nergis Mevlana dizine dahil edilidi.

Mevlana dizisine dahil olan iki diğer isimde Erdal Yıldız ve Semra Dinçer oldu. Mevlana dizisine ilerleyen dönemde yeni oyuncuların dahil olacağı öğrenildi.