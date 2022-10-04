Ekranlarda yeni dizi olarak yer alacak olan Mavi Sürgün'ün fragmanının yayınlanmasının ardından dizinin konusu merakla araştırılıyor. Peki Mavi Sürgün dizisinin konusu nedir?

MAVİ SÜRGÜN

MAVİ SÜRGÜN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Mavi Sürgün dizisinin fragmanının yayınlanmasının ardından dizinin konusu çok merak edildi. Başrol oyuncusu Caner Cindoruk olan dizinin konusu; imkansız aşk olacak. Dizinin çok yakında yayınlanacağı tahmin ediliyor.