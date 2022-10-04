Ekranların yeni dizisinin fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanının yayınlanmasının ardından yayınlanacağı tarih merak ediliyor. Peki Mavi Sürgün dizisi ne zaman başlayacak?

MAVİ SÜRGÜN

MAVİ SÜRGÜN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mavi Sürgün dizisinin fragmanının yayınlanmasının ardından dizinin başlayacağı gün heyecanla bekleniyor. Çalışmaları devam eden dizinin yayınlanacağı tarih henüz belirtilmedi. Mavi Sürgün dizisinin çok yakında başlayacağı tahmin ediliyor.