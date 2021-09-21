Masumlar Apartmanı’nın incisi diziden neden ayrıldı? Masumlar Apartmanı’nın İnci’si yeni sezonda neden yok? Masumlar Apartmanının İncisi kimdir? Kaç Yaşında? Farah Zeynep Abdullah kimdir? Farah Zeynep masumlar apartmanından neden ayrıldı?

TRT1 ekranlarında çıkan ve yoğun bir ilgi ile takip edilen Masumlar Apartmanı, izleyicilerinin beğenisini kazanmayı başardı. Geçen sezon ile izleyenleri derinden etkileyen Masumlar apartmanı dizisi, yeni sezona bomba gibi başladı. Masumlar Apartmanının oyuncularının başarılı oyuncuları ve hayatları izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Masumlar Apartmanı’nın incisi diziden neden ayrıldığı izleyicileri meraklandırdı. İncinin neden ayrıldığını Merve Dizdar açıkladı. Masumlar Apartmanı’nın incisi diziden neden ayrıldı? Masumlar Apartmanı’nın İnci’si yeni sezonda neden yok? Masumlar Apartmanının İncisi kimdir? Kaç Yaşında? Farah Zeynep Abdullah kimdir? Farah Zeynep masumlar apartmanından neden ayrıldı?

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Farah Zeynep Abdullah kimdir?

Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak İstanbul'da doğdu. Ailesinin kökenlerini "Babam Irak asıllı Türk, babaannem Üsküplü. Annemse Boşnak ve Erzincanlı," olarak açıklamıştır. Yine başka bir röportajda kökenleriyle ilgili şöyle demiştir: ”Babamın babası, Erbil doğumlu. Babamın babaannesi ise Kerkük Türklerinden. Dedem Osman Abdullah, Irak ordusunda albaymış. Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce ve Almanca konuşurmuş. Babam, 1972’de Irak’a gidip, Osmanlı tebaasından olduğumuzu gösteren zürriyet belgesini almış. Babamın, annesinin babası ise şimdi Karadağ’a bağlı olan Pljevlja (Taşlıca)’dan. Orası, dedemin köyüymüş. Mussolini’den kaçarak Türkiye’ye gelmişler. Anneannemin kökeni ise Saraybosna’ya dayanıyor. Onlar da küçükken Karamürsel’e gelmişler. Annemin baba tarafı ise 1939 Erzincan Depremi’nden sonra Erzincan’dan İstanbul’a gelmiş. Kafanız çok karıştı değil mi? Benim de yıllardır çok karışık! Daha da çok detay var ama anlatmayayım. Kısaca ben İstanbulluyum! Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesinde okudu. Daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak lise öğrenimini bu ülkede tamamladı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama Bölümüne dönüp eğitimini tamamladı ve 2013'te diplomasını aldı. Ayrıca, kadın-erkek eşitliği ile ilgili bir kampanya olan HeForShe reklamında oynadı. Amnesty Türkiye'nin de gönüllü destekçisidir.

Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizi için teklif aldı. İngiltere'deki okuluna dönmesine üç gün kala, deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve "Aylin" rolüne seçildiğini öğrendi. Bu dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırdı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynadı. Bu filmde başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Ardından 14 Şubat 2014'te Kerem Deren'in yönetmenliğini üstlendiği Bi Küçük Eylül Meselesi filminde Engin Akyürek ile başrolü paylaştı. Çağan Irmak'ın yönettiği, 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı "Hatice (Ayperi)" karakterinin gençliğini canlandırdı. Ayrıca oyuncu, Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki "Prenses Azra"yı seslendirdi.

Farah Zeynep (inci) masumlar apartmanından neden ayrıldı?

Dizideki ayrılığı çok konuşulan güzel oyuncun niye ayrıldığını Merve Dizdar değerlendirdi. Merve Dizdar Dizinin genel olarak çok yorucu geçtiğini ve inci karakterini oynayan Farah Zeynep’inde bu sebeplerden dolayı ayrıldığını açıkladı.