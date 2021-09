Masumlar Apartmanı yeni sezon başladı mı? Masumlar Apartmanı hangi gün ve hangi saatte yayınlanır? Masumlar Apartmanı hangi kanalda yayınlanır? 

Geçen sezon yoğun bir ilgi gören Masumlar Apartmanı bu sezon da büyük bir ilgi göreceğe benziyor. Peki masumlar apartmanı hangi kanalda yayınlanıyor? Masumlar apartmanı hangi gün yayınlanıyor? Masumlar apartmanı saat kaçta başlıyor? Masumlar apartmanı dizisinin konusu nedir? Masumlar Apartmanı dizisi bugün var mı?

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masunlar Apartmanı” dizisi, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyon romanından esinlenerek hazırlanmıştır. Geçen sezon izlenme rekorları kıran dizi bu sezonda da nefesleri kesmeye devam edecek.

Masumlar apartmanı hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor?

Geçen sezon final bölümü ile çok konuşulan masumlar apartmanı, izleyicilerinden tam not aldı. TRT1 Ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı, yeni sezonda da aynı gün aynı saatte izleyicileri ile buluşmaya devam edecek. Yeni sezon yeni bölüm fragmanı yayınlanmaya başlayan Masumlar Apartmanı dizisi Salı günleri saat 20:00 TRT1 ekranlarında izleyicileri ile bulaşmaya devam edecek.

Masumlar Apartmanı dizisinin konusu nedir?

Yaşam, aşk ve aile kavramlarına ilişkin herkesin sadece kendine sorabildiği sorulara yanıt arayacağı Masumlar Apartmanı’nın Safiye ve Gülben ciddi boyutta takıntılara sahip iki kardeştir. Evde pamuk ipliğine bağlı bir düzenleri vardır. Erkek kardeşleri Han olmadığında her şey birbirine girmektedir. Han her zamanki gibi o gece de isten çıkıp bir an önce eve girmek ister. Aksi halde evde kriz çıkacaktır. Aniden karşısına çıkan İnci yüzünden kaza yapar ve hastanelik olur. Kendini suçlu hisseden İnci ise, yanında kalacak kimsesi olmayan Han’a refakat eder. Vakit ilerledikçe birbirlerinden etkilenmeye başlarlar. Ancak ikisi de adım atacak cesareti bulamaz. Olaylı geçen hastane gecesinden sonra Han ve İnci, bir daha görüşmeyeceklerinden emin şekilde vedalaşır. Ancak sonraki karşılaşmaları, sadece onların değil, ailelerinin de hayatını sonsuza kadar değiştirecektir.