Masumlar apartmanı yeni bölüm fragmanı! Masumlar Apartmanı oyuncuları kimlerdir? Masumlar apartmanı ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor? 

TRT1 ekranlarında çıkan ve yoğun bir ilgi ile takip edilen Masumlar Apartmanı, izleyicilerinin beğenisini kazanmayı başardı. Geçen sezon ile izleyenleri derinden etkileyen Masumlar apartmanı dizisi, yeni sezona bomba gibi başladı. Masumlar Apartmanının oyuncularının başarılı oyuncuları ve hayatları izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Peki Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncuları kimlerdir? Masumlar Apartmanı oyuncuları kaç yaşında? Masumlar Apartmanı oyuncularının hayatı?

MASUMLARE APARTMANI DİZİ FRAGMANI

HANGİ OYUNCU HANGİ KARAKTERİ CANLANDIRIYOR?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizisi olan masumlar apartmanı yeni bölümde nefesleri kesecek. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun Öteki Yüzü" romanından uyarlanan "Masumlar Apartmanı" büyük bir heyecanla devam ediyor. yeni bölümde neler olacağını merak edenler için haberimizde yeni bölümde ne olacağını özetledik. Sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nın yeni bölüm fragmanını haberin içerisinde yer sizler için yer verdik. Masumlar Apartmanı oyuncuları kaç yaşında?

Peki yeni bölümde neler olacak? yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apratmanı'nın İnci'si diziden neden ayrıldı?

Ünlü psikolog Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun Öteki Yüzü" kitabından uyarlaranan "Masumlar Apartmanı" dizisinde hangi oyuncu hangi karakteri canlandırıyor? İşte dizinin oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler:

Dizinin başrolünde sırasıyla Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu oynuyor. Dizinin diğer oyuncuları ise

Ezgi Mola,

Merve Dizdar,

Alper Saldıran,

Metin Çoşkun,

Esra Ruşan,

Atilla Şendil,

Emir Özden,

Uğur Uzunel

Gizem Katmer oynuyor.

39.BÖLÜM DE NELER OLACAK?

Masumlar Apartmanı 39. Bölüm Özeti:

Yaşananlardan sonra Safiye, eve bir başkasının girmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Evdekileri Rüya’nın getirdiği mikroplardan korumak adına radikal bir önlem alır. Safiye çaresizlik içinde çırpınırken ev halkı durumu düzeltmek için bu sefer farklı bir yol izler.

Esat, Gülben’e sürpriz bir ziyaretçi getirir. Han ise yeniden kendi dünyasına saklanmayı seçer. Ancak artık otelden ayrılma vakti gelmiştir. Rüya sadece Han’ı değil, ailesini de yakından gözlemlemektedir. O sırada yaşanan bir gelişme, olayların seyrini değiştirir.

Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan “Masumlar Apartmanı”nın yeni bölümü 21 Eylül Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1’de. MasumlarApartmanı yeni bölümleriyle her salı 20.00’de TRT1'de!

