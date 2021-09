Masumlar Apartmanı oyuncuları kimlerdir? Masumlar Apartmanı oyuncuları kaç yaşında?

TRT1 ekranlarında çıkan ve yoğun bir ilgi ile takip edilen Masumlar Apartmanı, izleyicilerinin beğenisini kazanmayı başardı. Geçen sezon ile izleyenleri derinden etkileyen Masumlar apartmanı dizisi, yeni sezona bomba gibi başladı. Masumlar Apartmanının oyuncularının başarılı oyuncuları ve hayatları izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Peki Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncuları kimlerdir? Masumlar Apartmanı oyuncuları kaç yaşında? Masumlar Apartmanı oyuncularının hayatı?

Hangi Oyuncu Hangi Karakteri Canlandırıyor?

Ünlü psikolog Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun Öteki Yüzü" kitabından uyarlaranan "Masumlar Apartmanı" dizisinde hangi oyuncu hangi karakteri canlandırıyor? İşte dizinin oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler:

Dizinin başrolünde sırasıyla Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu oynuyor. Dizinin diğer oyuncuları ise Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran, Metin Çoşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel ve Gizem Katmer oynuyor.

Oyuncuların Hayatları

Farah Zeynep Abdullah:



Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak İstanbul'da doğdu. Ailesinin kökenlerini "Babam Irak asıllı Türk, babaannem Üsküplü. Annemse Boşnak ve Erzincanlı," olarak açıklamıştır. Yine başka bir röportajda kökenleriyle ilgili şöyle demiştir: ”Babamın babası, Erbil doğumlu. Babamın babaannesi ise Kerkük Türklerinden. Dedem Osman Abdullah, Irak ordusunda albaymış. Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce ve Almanca konuşurmuş. Babam, 1972’de Irak’a gidip, Osmanlı tebaasından olduğumuzu gösteren zürriyet belgesini almış. Babamın, annesinin babası ise şimdi Karadağ’a bağlı olan Pljevlja (Taşlıca)’dan. Orası, dedemin köyüymüş. Mussolini’den kaçarak Türkiye’ye gelmişler. Anneannemin kökeni ise Saraybosna’ya dayanıyor. Onlar da küçükken Karamürsel’e gelmişler. Annemin baba tarafı ise 1939 Erzincan Depremi’nden sonra Erzincan’dan İstanbul’a gelmiş. Kafanız çok karıştı değil mi? Benim de yıllardır çok karışık! Daha da çok detay var ama anlatmayayım. Kısaca ben İstanbulluyum!” Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesinde okudu. Daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak lise öğrenimini bu ülkede tamamladı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama Bölümüne dönüp eğitimini tamamladı ve 2013'te diplomasını aldı. Ayrıca, kadın-erkek eşitliği ile ilgili bir kampanya olan HeForShe reklamında oynadı. Amnesty Türkiye'nin de gönüllü destekçisidir.

Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizi için teklif aldı. İngiltere'deki okuluna dönmesine üç gün kala, deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve "Aylin" rolüne seçildiğini öğrendi. Bu dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırdı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynadı. Bu filmde başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Ardından 14 Şubat 2014'te Kerem Deren'in yönetmenliğini üstlendiği Bi Küçük Eylül Meselesi filminde Engin Akyürek ile başrolü paylaştı. Çağan Irmak'ın yönettiği, 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı "Hatice (Ayperi)" karakterinin gençliğini canlandırdı. Ayrıca oyuncu, Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki "Prenses Azra"yı seslendirdi.



Birkan Sokullu:





6 Ekim 1985 tarihinde İstanbul’da göçmen Boşnak bir ailede dünyaya geldi. 2003 yılında, Best Model of Turkey yarışmasında üçüncü oldu. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığı Bölümü'nü bitirdi. 10 yıl profesyonel basketbol oynadı. Maltepe Üniversitesi'nde okurken manken ve modellik yaptı. Hayatının en büyük zorluğunu 21 yaşında, annesini ani bir beyin kanaması yüzünden kaybetmesiyle yaşamış.“Bir süre bazı şeyleri anlamakta güçlük çektim. Kardeşime ve babama karşı sorumluluğum beni güçlü biri yaptı. Bir noktadan sonra da bu yaşananın her an, hepimizin başına gelebileceğinin farkına varıp hayatın getirdiği şeyleri daha kolay kabullenmeye, yaşanan her şeye daha pozitif bir yerden bakmaya başladım” ve Şöhretin sonsuza kadar sürmeyeceğinin bilincindeyim diyor.

Sokullu oyunculuğa harçlığını çıkarmak için başlamış fakat oynadığı film ve dizilerle tecrübe kazanarak bu konuda eğitimli ve kabiliyetli olmasının etkisiyle bu günlere gelmiş.

Oyuncu Dolunay Soysert'ten oyunculuk dersleri aldı.

Küçük Kadınlar dizisinde Ayaz karakteri ile dikkat çekti. 2010 yılında Küçük Sırlar dizisinde Demir rolü büyük beğeni kazandı. 2012 yılında Uçurum dizisinde bir gazeteciyi canlandırdı. 2013 yılında Fatih dizisinde Şehzade Mustafa'yı canlandırdı, ancak dizi uzun ömürlü olmadı. 2014 yılının Şubat ayında Kurt Seyit ve Şura adlı dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte rol aldı.

13 Temmuz 2012'de evlendiği eşi oyuncu Aslı Enver ile 26 Ağustos 2015 tarihinde boşandı.

2016 yılında Kanal D’de yayınlanan ve senaryosunu Mahinur Ergun’un yazdığı, yönetmenliğini Cem Karcı’nın yaptığı ve başrollerinde Tayanç Ayaydın, Burcu Biricik, Ecem Özkaya, Seray Gözler Yeniay, Ahmet Mümtaz Taylan’ın oynadığı Hayat Şarkısı adlı dizide başrol olarak yer aldı.

Son olarak Eylül 2020'den beri TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Han Derenoğlu karakterini canlandırmaktadır.

Ezgi Mola:



29 Mart 1983 tarihinde İstanbul’da doğan Mola, eğitimini Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesinde tamamladı. Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bölüm birincisi olarak tamamladı.

Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel’den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel’in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.

2005 Kasım ayında BKM Mutfak'a katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkan Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.

2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı. 2013 yılında Patos cips ve Defacto reklamlarında yer almıştır. Ocak 2015'ten itibaren Procter & Gamble firmasına ait Ipana diş macununun reklamlarında rol almaya başlamıştır.

Televizyonda Arkadaşım Hoşgeldin adlı eğlence programında Tolga Çevik ile birlikte rol aldı.

Merve Dizdar:



Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp Craft Tiyatro'da devam etmektedir.

İlk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dersane Üniversitede gibi başlıca dizilerin yanı sıra son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide yer aldı. Ayrıca TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir. 2018 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar ile 2021 yılında yollarını ayırmışlardır.



Alper Saldıran:

Sahneye ilk kez 5 yaşında, anaokulunda oynadığı piyeslerle çıktı; hemen ardından folklore, özellikle Kafkas danslarına yöneldi. İlkokul boyunca hem tiyatroya, hem dansa aralıksız devam etti. Turizm Lisesinden mezun olan Saldıran, Marmara Üniversitesi Turizm Bölümüne geçiş yaptı ancak okulunun ikinci yılı biterken meslek olarak oyunculuğu seçti.

Üniversite döneminde, Turgut Özakman’ın “Fehim Paşa Konağı” adlı oyununda Yusuf karakterini canlandırdı; bu rolüyle Üniversiteler Arası Tiyatro Yarışması'nda En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Ardından “Bir Dilim Aşk”taki Burak rolüyle ilk televizyon dizisinde yer aldı.

Marmara Üniversitesinden ayrıldıktan sonra, 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne burslu olarak başladı. Yeni okulunun 1. sınıfında “Son Dünya” adlı oyunda görev aldı ve Avrupa ile Akdeniz ülkelerini kapsayan Mısır Tiyatro Festivali’ne öğrenci olarak katıldı. Ertesi yıl aynı programa katılan diğer tiyatro öğrencileriyle beraber, “Babil Kulesi” oyununda rol aldı.

Okul döneminde “Kara İnci” ve “Derman” dizileriyle televizyon kariyerine devam etti. Ardından ses getiren Vodafone reklamları ve “Melekler Korusun” dizisi... Aynı dönemde “Hizmetçiler” adlı tiyatro oyununda Hanımefendi rolünü oynadı.

Alper Saldıran, tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra, dizi ve film oyunculuğuna devam etti. “Yerden Yüksek” dizisinde Feyyaz, ilk beyazperde deneyimi olan “Anadolu Kartalları” filminde Fatih Karakuş ve “Sağ Salim” adlı filmde Recai rolünü canlandırdı. Yine aynı dönemde “Çehov Makinesi” adlı tiyatro oyununda oynadı. 89 bölüm süren Beni Böyle Sev adlı dizide Ömer karakterini canlandırdı. Son olarak Kanal D'nin sevilen dizisi Kalbim Ege'de Kaldı'da Mustafa karakterini canlandırmıştır.

Metin Coşkun:



sanat hayatına 1970 yılında başladı. Mesleği AST, Yeni Tiyatro, Dostlar Tiyatrosu gibi altı özel tiyatronun yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosunda 60'ın üzerinde oyunda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. Sanatçı, tiyatro dışında da kamera karşısına geçerek, TRT'de ve özel TV kanallarında birçok dizide rol aldı.

Esra Ruşan:



1983 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuğa 2006 yılında Arka Sokaklar dizisiyle başladı. Oynadığı diziler arasında Vatanım Sensin ve Kurtlar Vadisi Pusu Ayrılık Aşk Yakar Tatlı Küçük Yalancılar Yarım Kalan Aşklar gibi birçok yapım bulunmaktadır. 2012 yılında Ustura Kemal dizisinde oynadı. 2020 yılından itibaren Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosunda yer almaktadır ve kendisiyle aynı ismi taşıyan Esra karakterini canlandırmaktadır.

Atilla Şendil:



1963 yılında Eskişehir'de doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nin Tiyatro bölümünden 1987 yılında mezun oldu. Aynı yıl, Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde kadrolu sanatçı olarak görev aldı.

1991-1992 sezonundan itibaren İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk ve yönetmenlik yapan sanatçı, 2010 yılında Yeni Tokyo Devlet sahnesi başrejisörü Hitoşi Uyama ile çalıştı. Haliç Üniversitesi ve Okan Üniversitesi konservatuarlarının kurucu kadrosunda yer aldı. 2016-2017 yıllarında Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Ana Sanat Dalında yüksek lisans yaptı. 2018 -2019 tiyatro sezonuna İstanbul Devlet Tiyatrosu müdürü olarak görev yaptı.

Tiyatro çalışmalarının dışında 1997'den itibaren sinema ve dizi filmlerde de rol alan sanatçı, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapmaktadır.