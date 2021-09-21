Masumlar Apartmanı Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar Kaç Yaşında? Merve Dizdar Nereli?

TRT1 ekranlarında çıkan ve yoğun bir ilgi ile takip edilen Masumlar Apartmanı, izleyicilerinin beğenisini kazanmayı başardı. Geçen sezon ile izleyenleri derinden etkileyen Masumlar apartmanı dizisi, yeni sezona bomba gibi başladı. Masumlar Apartmanının oyuncularının başarılı oyuncuları ve hayatları izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Masumlar Apartmanı’nın incisi diziden neden ayrıldı? Masumlar Apartmanı’nın İnci’si yeni sezonda neden yok? Masumlar Apartmanının İncisi Merve dizdar kimdir? Merve Dizdar Kaç Yaşında? Masumlar Apartmanı’nın inci’si kadrodan neden ayrıldı?

MERVE DİZDAR (İNCİ) KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp Craft Tiyatro'da devam etmektedir.

İlk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dersane Üniversitede gibi başlıca dizilerin yanı sıra son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide yer aldı. Ayrıca TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir. 2018 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar ile 2021 yılında yollarını ayırmışlardır.

MASUMLARE APARTMANI DİZİ FRAGMANI

HANGİ OYUNCU HANGİ KARAKTERİ CANLANDIRIYOR?

Ünlü psikolog Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun Öteki Yüzü" kitabından uyarlaranan "Masumlar Apartmanı" dizisinde hangi oyuncu hangi karakteri canlandırıyor? İşte dizinin oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler:

Dizinin başrolünde sırasıyla Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu oynuyor. Dizinin diğer oyuncuları ise

Ezgi Mola,

Merve Dizdar,

Alper Saldıran,

Metin Çoşkun,

Esra Ruşan,

Atilla Şendil,

Emir Özden,

Uğur Uzunel

Gizem Katmer oynuyor.