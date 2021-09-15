Masumlar Apartmanı gerçek hikayesi nedir?

Masumlar Apartmanı dizisinde annelerinden kalma alışkanlıkları takıntı haline gelen iki genç kızın zindana dönüşen hayatları konu alınıyor.

Takıntıları yüzünden toplumdan ve hayattan kopan iki kız kardeşin bu halleri ailenin geri kalan diğer fertlerinin hayatını da olumsuz etkiliyor.

Özellikle Safiye isimli abla karakteri, hastalıktan öte takıntıları yüzünden herkesin hayatını zindana çevirmiş durumda.

Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye karakterinin takıntıları toplumda sıkça rastlanabilen bir takıntı türüdür ve tedavi edilmesi gerekiyor.

GERÇEK BİR HAYAT HİKAYESİ

Dizide konu alınan hikaye ise tamamen gerçek hayat hikayesinden alınmıştı.

Hikayenin alındığı kitap ise Psikolog Dr. Gülseren Budayıcıoğlu''nun "Madalyonun İçi" isimli kitabındandır.

İstanbul'un Beyoğlu ve Balat ilçelerinde çekimleri devam eden Masumlar Apartmanı dizisinde, bir aile apartmanında yaşanan olaylar konu alınıyor.

Üç kız ve bir erkek kardeş, babalarıyla aynı evde oturuyor. Aile apartmanı olan bina, takıntılı kız kardeşler tarafından tasarrut altında tutuluyor. Çünkü takıntıları komşuları da son derece rahatsız ediyor.

Safiye'nin annesinden kalma takıntıları nedeniyle başta aile bireyle olmak üzere çevresindeki herkes hayatından bezmiş durumda.

Evin içinde aşırı temizlik takıntısı nedeniyle, her şeyi en üç dört kez yıkıyor. Sebzeleri dahi sabunla yıkayan Safiye, hayatlarındaki en büyük varlıkları olarak kabul ettiği kardeşi Han'a çok büyük bir düşkünlüğü var. Han'ın başka bir kıza ya da başka birine gitme düşüncesi bile onu çileden çıkarıyor.