Masumlar Apartmanı Dizisinde Ezgi Mola Sürprizi

TRT1’de yeni sezonu merakla beklenen Masumlar Apartmanı’ndan güzel bir haber geldi.

Safiye karakterini oynayan Ezgi Mola’nın koronavirüse yakalanmasının ardından çekimlerinin öteleneceği öne sürülen Masumlar Apartmanı’nda sete çıkıldı.

Gizem Katmer’in paylaştığı görüntüde Emir Özden’in okumalara başladığı görüldü. Bu dizi hayranlarını sevindirdi.

Çünkü İnci karakterinin diziden ayrılması kardeşini oynayan Ege karakterinin de projede yer almayacağını gündeme getirmişti.. Fakat Ege karakteri diziye devam ediyor. Bu demek oluyor ki Memduh karakteri ile de yola devam ediliyor. Yani Atilla Şendil de yeni sezonda yüksek ihtimalle dizide rol almaya devam edecek.

Öte yandan sezon dizileri 9 Eylül’de başlıyor. Yüksek ihtimalle Masumlar Apartmanı’nın da Eylül’ün 3. Haftası gibi ekranlara gelmesi bekleniyor.

Kaynak:türkgün