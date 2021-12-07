Masumlar Apartmanı canlı izle / TRT 1 canlı izle

Masumlar Apartmanı son bölüm nefes kesici oldu peki son bölümde neler oldu? Safiye evlenecek mi? Gülben'in kınasında neler oldu? Gülben ne yapacak şimdi? Gülben doktora gidecek mi? Gülben Esat'ın teklifini kabul edecek mi?

Masumlar Apartmanı

Safiye, yaşadığı hayal kırıklığının ardından beklenmedik şekilde canlı ve neşelidir. Naci ise içinde bulunduğu çıkmazı çözebilmek için çaresizce çırpınır.

Gülben, Safiye’nin halinden endişe duysa da elinden bir şey gelmez. Bir yandan da Şennur ve eltileriyle geçireceği günü sorunsuz atlatabilme derdindedir. Ancak yüzleşmek zorunda kalacağı bazı gerçekler onu daha da derin bir endişeye sürükleyecektir.

Sonunda korkularından kurtulmak için attığı adım, belki de hayallerinin sonu olacaktır.

Ceylan’ın dönüşü, Han’da hiç kapanmamış bir yarayı yeniden kanatır ve hıncını Rüya’nın yaralarına sebep olan kişiden çıkarır.

Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan “Masumlar Apartmanı” yeni bölümleriyle her salı 20.00’de TRT 1’de

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1