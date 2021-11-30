Masumlar Apartmanı 50.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların reyting rekorları kıran sevilen dizi her hafta beğenilerek seyrediliyor Peki Hanın son kararı ne olacak Gülben'i ne bekliyor? Safiye evlenecek mi? Son bölümde neler oldu?

Masumlar Apartmanı Son Bölüm Ne Oldu?

Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça yayınlandı. TRT1 ekranlarında salı akşamı sevenleri ile buluşan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde Esat ve Gülben'in kına gecesi dikkat çekti. Final sahnesinde ise Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ın evine gitmesi gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi. Ancak Masumlar

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İsteme sırasında yaşanan hadisenin ardından Gülben utanç ve ümitsizlik içinde kıvranır. Teselliyi ise kendi gibi anormal gördüğü tek kişide bulur. Safiye, bir yandan Gülben’le ilgilenmeye çalışırken bir yandan da Naci’nin dönüşünün sevincini yaşar. Bu sevinç, beraberinde korkuyu da getirir. İyileşmek bir kenara, Safiye’nin daha da kötülediğini görünce Naci ne yapacaktır? Naci’ninse bambaşka bir planı vardır.

Kendi yasını unutup ailesini toparlama derdine düşen Han, Safiye’ye gelen bir haberle sarsılır. Rüya ise Han’la ilgili yeni öğrendiği bir bilginin peşine düşer. Esat yaşananlardan dolayı şaşkın ve ne düşüneceğini bilemez haldedir. Gülben, tamamen ümidini kaybetmişken Esat onu bir kez daha şaşırtır.

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1