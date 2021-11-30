Masumlar Apartmanı 49.bölüm tek parça izle

Safiye'ye ne oldu? Gülben neden ağlıyor? Gülben evlenecek mi?TRT1'in sevilen dizilerinden olan Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümün ilk fragmanı yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?

Sinema - TV 30.11.2021, 22:25 30.11.2021, 22:40
Masumlar Apartmanı 49.bölüm tek parça izle

Safiye'ye ne oldu? Gülben neden ağlıyor? Gülben evlenecek mi?TRT1'in sevilen dizilerinden olan Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümün ilk fragmanı yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aile, Han'ın eve dönüşünün mutluluğunu yaşarken Gülben ve Esat'ın evlilik kararıyla tatlı birtelaş başlar. Hikmet, en kısa sürede Esat'ın ailesini alıp usulüne uygun şekilde Gülben'i istemeye gelmeleri konusunda diretir. Safiye hem eve yabancıların girecek olmasının stresini yaşar hem de o kadar kısa sürede evi nasıl hazırlayacaklarının derdine düşer.

Rüya ise Han'la karşılaştıklarında Anıl'ın ona her şeyi anlattığından emin olur ve o umutsuzlukla Han'a önemli bir itirafta bulunur. Han'ın, Rüya ve annesinin konuşmalarına tanık olmasıyla öğrendikleri ise Rüya'ya bakışını değiştirir.

Sonunda isteme günü gelir çatar. Gülben, o akşamı kazasız belasız atlatabilmek için hiç olmayacak bir plan yapar ancak bu plan onu daha da zora sokacaktır.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Birkan Sokullu - HAN

Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han'ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Farah Zeynep Abdullah - İNCİ

Bir radyoda programcı olarak çalışan İnci, korumacı dedesi Memduh ve kardeşi Ege ile birlikte yaşamaktadır. İnci'nin hayatı Han'la tesadüfen tanışması ve Masumlar Apartmanı'na taşınmasıyla büyük ölçüde değişecektir.

Ezgi Mola - SAFİYE

Han'ın ablası. Temizlik takıntısını, saplantılı ahlak anlayışını ve hırçınlığını annesinden miras almıştır. Ne kadar yıkanırsa yıkansın pislikten arınamadığına inanır.

Ailenin en sessiz, en göze batmayan ve hiçbir konuda fikri sorulmayan üyesidir. Bütün hayatını ablası Safiye'nin boyunduruğu altında geçirmiştir. Kimseden sevgi görmemiş olan Gülben, kurtuluşunu aşkta arar ve sıklıkla olmayacak hülyalara kapılır.

Hikmet, evdeki kural ve düzenden kendini sorumlu tutmakta, Han ve Neriman'ın kendilerini kurtarmaları için onları desteklemektedir.

#masumlar apartmanı
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