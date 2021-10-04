Masterchef'te dün kim elendi? Masterchef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef'te hangi takım kazandı? Masterchef yarışmacıları kimler?

TV8 ekranlarında çıkan ve her bölümü nefes kesen masterchef programı elenen isim Şükrü Olmuştu. Haftanın ilk günü yapılacak olan kaptanlıkı oyunun bu hafta kazanacak olan isimler merakla bekleniyor. Bu hafta kaptanlık kimde olacak?

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

MASTERCHEF TÜRKİYE 3 EKİM'DE NELER OLDU?

MasterChef Türkiye'nin 3 Ekim Pazar günü yayınlanan 82. bölümünde potada yer alan Safanur, Ateş, Araz, Şükrü, Milhan ve Mustafa yarışmaya devam edebilmek için büyük mücadele verdi.

MasterChef Türkiye'de eleme gecesi ilk etabında şefler yarışmacılara ana ürün olarak "Fındık" verdi. Giresun'dan taze olarak getirilen fındıkları yarışmacılardan yaratıcı ve farklı kullanmasını istedi. Tadımdan sonra şeflerin tabaklarını daha çok beğendiği isimleri açıkladı. Sırasıyla Safanur, Araz ve Milhan'ın tabaklarını açıklamasının ardından, bu isimlerin önümüzdeki hafta da yarışmacı olacaklarını açıklamış oldu. Tabakları diğer yarışmacılara göre daha az beğenilen Mustafa, Ateş ve Şükrü yarışmaya devam etmek için 3'lü etaba çıkacak.

3'lü etaba kalan Şükrü, Mustafa ve Ateş'ten şefler özel tarif olan "Limonlu Meleng Pay" yapmalarını istedi. Şeflerin verdiği tarifi diğer yarışmacılara göre daha az beğendiği Şükrü yarışmaya veda eden isim oldu.

Şükrü Masterchef Türkiye 2021 macerasına veda ederken. Ateş ve Mustafa potadan çıkarak MasterChef Türkiye macerasına devam edecek.