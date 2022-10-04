Masterchef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 3 Ekim 2022

Her akşam nefeslerin tutularak izlenendiği yarışma programı zorlu ve heyecanlı geçiyor. Yarışmacıların tek amacı eleme potasına girmemek ve elenmemek. Peki bu akşam eleme potasına giren yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİRDİ?

Son 3'e kalan Çağatay, Fatma Nur ve Kaan ise elenmemek için yarıştılar.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Son 3'e kalan isimler arasından potadan ilk kurtulan isim Fatma Nur oldu.