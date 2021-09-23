TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye’de her bölüm nefes kesiyor! yeni sezonda da reytingleri kırdı geçti. Televizyonun en sevilen programı olan masterchef yeni sezonu ile nefesleri kesmeye devam ediyor.Masterchef'te hangi takım kazandı? Masterchef hangi kanalda yayınlanıyor? Masterchef konusu ne? Masterchef yarışmacıları kimler?

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMAN

MASTERCHEF YARIŞMACILARI

Fatma Polat

Milhan Erdem

Dilara Başaran

İbrahim Cingözler

Tunahan Ak

Şükrü Özsarı

Hamza Mercimek

Burcu Önal

Görkem Demiral

Hasan Biltekin

Tahsin Küçük

Eren Kaşıkçı

Mert Yılmaz

Safanur Bol

Emre Büber

Sergen Özen