MasterChef te dün akşam kim kazandı? MasterChef 31 ağustos neler yaşandı
MasterChef te geçtiğimiz günlerde yaşanan kaptanlık mücadelesiyle birlikte Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanları seçildi. Dün akşam yayınlanan MasterChef programında takım oyunu yapıldı. 31 Ağustos Salı akşamı MasterChef takım oyununu hangi takım kazandı? 31 Ağustos Salı akşamı Masterşef takım oyununu kim kazandı?MasterChef eleme adayları kimler? İşte dokunulmazlığı kazanan isim.
MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında ilk eleme ardından geçtiğimiz gün yeni bir kaptanlık mücadelesi yaşandı. Mavi takım kaptanı belli oldu. Kaptan Tahsin ise kırmızı takım kaptanını seçti. 31 Ağustos Salı akşamı MasterChef takım oyunu yapıldı. Peki, takım oyununu kim kazandı: mavi takım mı, kırmızı takım mı?
Kırmızı ve mavi takımlar haftanın ilk günü yeniden belirlendi. Yarışmacılar Tahsin ve Emre kaptanlığında ilk eleme adayı için takım oyununa çıktı. MasterChef jürisi iki takımdan da 10 çeşit mezeden oluşan bir menü istedi. 16 isim de istenen menüyü en iyi şekilde yapmak için yarıştı. İşte, takım dokunulmazlık oyunu detayları...
MasterChef'te heyecan dolu çekişme devam ediyor. Bugün şefler mezeler menüsü istedi ve takım oyunu yapıldı. MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? en çok merak edilen sorulardan. 31 Ağustos günü gerçekleşen mücadelede MasterChef eleme adayı da belli oldu. Bugünkü dokunulmazlığı kazanan Sergen eleme adayı olacak kişinin ismini belirtti.
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef'te bugün jüri, yarışmacılardan 10 tariften oluşan mezeler menüsü istedi. MasterChef'te iki takım da mezeler menüsünü hakkıyla çıkartmaya çalıştı. Şeflerin yemek tadımları ardından kazanan 5'e 2 mavi takım oldu. Kırmızı takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık için Somer Şef'in imza yemeğini yapmak için mücadele etti. MasterChef'te dokunulmazlıkta son 4'e kalan isimler; Burcu, İbrahim, Emre ve Sergen oldu. En iyi 2 kişi Sergen ve Burcu arasından kazanan isim ise Sergen oldu.
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık oyunu sonrası MasterChef'te eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlığı kazanan Sergen'in seçimi olan ve ilk eleme adayı Emre oldu.
MASTERCHEF İSTENEN MEZELER MENÜSÜ
Vişneli yaprak sarma
Fava
Paçanga böreği
Balık köftesi
Levrek marin
Ciğer tava
Mercimek köfte
Çıtır kabak - Sarımsaklı yoğurt
Tereyağlı karides
|İmsak
|03:47
|Güneş
|05:17
|Öğle
|12:15
|İkindi
|16:00
|Akşam
|19:03
|Yatsı
|20:27
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|9
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Konyaspor
|3
|7
|6. Altay
|3
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Kasımpaşa
|3
|5
|9. Hatayspor
|3
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Adana Demirspor
|3
|2
|16. Sivasspor
|3
|1
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Manisa FK
|3
|9
|4. Tuzlaspor
|3
|7
|5. Bandırmaspor
|3
|6
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|9. Kocaelispor
|3
|4
|10. Samsunspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|3
|3
|12. Balıkesirspor
|2
|3
|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|9
|2. West Ham
|3
|7
|3. M. United
|3
|7
|4. Chelsea
|3
|7
|5. Liverpool
|3
|7
|6. Everton
|3
|7
|7. Man City
|3
|6
|8. Brighton
|3
|6
|9. Leicester City
|3
|6
|10. Brentford
|3
|5
|11. Aston Villa
|3
|4
|12. Watford
|3
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Leeds United
|3
|2
|16. Burnley
|3
|1
|17. Newcastle
|3
|1
|18. Wolverhampton
|3
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0