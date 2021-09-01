MasterChef te dün akşam kim kazandı? MasterChef 31 ağustos neler yaşandı

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında ilk eleme ardından geçtiğimiz gün yeni bir kaptanlık mücadelesi yaşandı. Mavi takım kaptanı belli oldu. Kaptan Tahsin ise kırmızı takım kaptanını seçti. 31 Ağustos Salı akşamı MasterChef takım oyunu yapıldı. Peki, takım oyununu kim kazandı: mavi takım mı, kırmızı takım mı?

Kırmızı ve mavi takımlar haftanın ilk günü yeniden belirlendi. Yarışmacılar Tahsin ve Emre kaptanlığında ilk eleme adayı için takım oyununa çıktı. MasterChef jürisi iki takımdan da 10 çeşit mezeden oluşan bir menü istedi. 16 isim de istenen menüyü en iyi şekilde yapmak için yarıştı. İşte, takım dokunulmazlık oyunu detayları...



MasterChef'te heyecan dolu çekişme devam ediyor. Bugün şefler mezeler menüsü istedi ve takım oyunu yapıldı. MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? en çok merak edilen sorulardan. 31 Ağustos günü gerçekleşen mücadelede MasterChef eleme adayı da belli oldu. Bugünkü dokunulmazlığı kazanan Sergen eleme adayı olacak kişinin ismini belirtti.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te bugün jüri, yarışmacılardan 10 tariften oluşan mezeler menüsü istedi. MasterChef'te iki takım da mezeler menüsünü hakkıyla çıkartmaya çalıştı. Şeflerin yemek tadımları ardından kazanan 5'e 2 mavi takım oldu. Kırmızı takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık için Somer Şef'in imza yemeğini yapmak için mücadele etti. MasterChef'te dokunulmazlıkta son 4'e kalan isimler; Burcu, İbrahim, Emre ve Sergen oldu. En iyi 2 kişi Sergen ve Burcu arasından kazanan isim ise Sergen oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyunu sonrası MasterChef'te eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlığı kazanan Sergen'in seçimi olan ve ilk eleme adayı Emre oldu.

MASTERCHEF İSTENEN MEZELER MENÜSÜ

Vişneli yaprak sarma

Fava

Paçanga böreği

Çerkez tavuğu

Balık köftesi

Levrek marin

Ciğer tava

Mercimek köfte

Çıtır kabak - Sarımsaklı yoğurt

Tereyağlı karides