MasterChef Milhan Kimdir? Milhan Erdem Kaç Yaşında? Milhan Erdem Nereli?

Milhan Erdem Kütahya Tavşanlı’da 2001 yılında dünyaya gelmiştir. 2021 itibarı ile 20 yaşındadır. Aslen Kütahya Tavşanlılıdır ve yaşantısını İstanbul’da sürdürmektedir. Kütahya’da bulunan Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 2019 yılında mezun olmuştur.

Ardından Antalya, Marmaris ve Almanya’da stajlarını tamamlamıştır. Ulusal ve uluslar arası yarışmalarda bugüne kadar çeşitli ödüller kazanmıştır. 2019’da Antalya EXPO yemek yarışmasında yılın altın genç şefi seçilerek kupa ve altın madalya almıştır.

İzmir’de düzenlenen bir yarışmada bronz ve gümüş madalya, Fethiye’de düzenlenen bir yarışmada da balık kategorisinde altın madalya kazanmıştır. İstanbul Nişantaşı’nda Lübnan mutfağından yemeklerin yapıldığı bir mekanda 1 yıl çalışmıştır.

Ayrıca daha önce davetli aşçı olarak gittiği Kırgızistan’da halka, Türk mutfağının eşsiz yemeklerini tanıtmış ve Almanya’da çalışmıştır.

MasterChef Milhan Elendi Mi? Kazandı Mı?

2021’de TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasına katılmıştır.

“En büyük rakibim, bir gün önceki halim” diyerek yarışmaya hızlı bir giriş yapan yetenekli aşçı birinci turda Arap esintisi ile kendi uyarladığı yeşil sos eşliğinde avakadolu muz ve et içerikli bir yemek hazırlamıştır.

Üç evet alarak üçlü düello turuna geçmeye hak kazanmıştır. Bu turda Ömer Araz ve Ömer Yücel Avşar ile yarışmıştır. Yarışmacılardan acem pilavı hazırlamaları istenmiştir.

Şeflerin kararına göre verilen süre sonunda en başarılı tabağı çıkartmayı başaran Milhan Erdem olmuştur.

Final turunda da başarısını sürdüren genç yetenek şu sıralar MasterChef Türkiye 2021’in 16 kişilik ana kadrosu içerisinde yarışmaktadır.

İnstagram Adresi

Sosyal medyayı çok sık kullanmayan Milhan Erdem’in bu yazının hazırlandığı sırada İnstagram hesabında 15.000 takipçisi bulunmaktadır. MasterChef’te yarıştığı bölümler ilerledikçe de bu sayının hızla yükselmesi bekleniyor.

İnstagram http://://www.instagram.com/milhanerdemm/

kaynak:dizianaliz