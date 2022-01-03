Zorlu geçen yarışmanın yarışmacılarıda bir hayli emek veriyor peki yarışmacılardan kim daha başarılı şefler kimin performansını daha çok beğenecek hangi yarışmacının başarısı konuşuluyor? Hangi yarışmacının performansı en kötü?

Masterchef Mert Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli?

Masterchef Mert Yılmaz, yarışmada rakiplerini geride bırakarak ana kadroya giren on üçüncü yarışmacı olmuştur.

Yarışmacı, rakiplerinden farklı tatlar yaparak yarışmada hünerlerini göstermiştir. Sempatik tavırları ve saçlarıyla sosyal medyada gündem olmuştur.

Masterchef Mert, yarışmanın başında sarı saçlı idi. Daha sonra saçlarını 3 numaraya kazıtmıştır.

Masterchef’in yeni sezonunda adından sıkça söz ettiren isimleri arasında yer alır. 8 Aralık 1991 tarihinde doğmuştur ve aslen Bolu Mengenlidir.

Renkli karakteri ile herkesin ilgisini çeken yarışmacı, yarışmaya Los Angeles’tan katılmaktadır.

2005 ile 2009 yıllarında Bolu Mengen Aşçılar, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde lise eğitimini tamamlamıştır.

Aşçılık eğitimi aldığını söyleyen Mert Yılmaz, catering firmasında aşçılık yapmıştır. Kısa süreliğini aşçılığı bırakıp taksicilik mesleğini yapmış olduğunu dile getirmiştir.

Liseden mezun olduktan sonra 4 sene kadar mesleğini yapmıştır. Daha sonra sekiz sene ara vermiştir.

Los Angeles’tan Türkiye’ye Masterchef yarışması için gelmiştir. Seyahat etmeyi ve anlık yaşamayı çok sevdiğini söylemiştir.

Ara verdiği süre zarfında birçok yere seyahat etmiştir. Yurt dışında da şeflik yapmıştır. Mert Yılmaz staj dönemlerini İstanbul Divan ve Conrad otelinde yapmıştır.

Staj döneminden hemen sonra profesyonel iş hayatına atılmıştır. Profesyonel iş hayatında 3 ay Gina’da ve 2 yıl Zuma Restoran’da çalışmıştır.

Hayatı daha da öğrenmek ve kendini geliştirmek için Katar Doha’ya gitmiştir. Burada farklı kültürleri tanıma şansı elde etmiştir.

Masterchef yarışmasında kırmızı takımda yarışmaktadır. Masterchef ön eleme turunda yarışmacı, şefler için ızgara somon hazırlamıştır.

Mert Yılmaz, ızgara somon yemeği ile şeflerden 3 evet alarak bir üst tura geçmeyi başarmıştır.

Masterchef Mert, üçlü düelloda Ozan Gül ve İsmail İlhan Şenbayram ile karşılaşmıştır.

Üçlü düello turunda jüri üyeleri yarışmacılardan 50 dakika içerisinde lazanya hazırlamalarını istemiştir.

Bu turda da başarısını sürdüren yetenekli yarışmacı, bir üst tura yükselerek rakiplerini elemiştir.

Ana kadro seçmelerinde jüri üyeleri Danilo, Somer ve Mehmet şef yarışmacılardan kazandibi yapmalarını istemiştir.

Mert Yılmaz bu turda da en iyi tabağı hazırlayan yarışmacılardan biri olmuştur. Yaratıcılık bölümüne katılmaya hak kazanmıştır.

Yaratıcılık oyununda ise şefler yarışmacılardan ana ürünü işkembe olan bir yemek hazırlamalarını istemiştir.

Yarışmacılara bu oyunda 40 dakika süre tanınmıştır. Bu sürenin sonunda en iyi tabağı hazırlayan Mert Yılmaz ana kadroya giren on üçüncü isim olmuştur.

Masterchef 2021 yarışmacısı Mert Yılmaz’ın sosyal medya hesapları hayranları tarafından merak edilmektedir.

Mert Yılmaz Instagram’da @chefmert hesabını kullanmaktadır. Instagram hesabında yarışmacı, kendi fotoğrafları ile birlikte manzara fotoğrafları paylaşmaktadır.