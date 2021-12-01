Masterchef Burcu Kimdir? Nereli, Kaç Yaşında?

Masterchef zorlu geçiyor peki Masterchefte neler oluyor hangi yarışmacı daha başarılı hangi yarışmacı elemeye kalacak hangi yarışmacı iyi yemek yapıyor hangi yarışmacının performansı daha iyi en iyi performans gösteren yarışmacı hangisi? Elenen yarışmacı belli oldu mu?

Sinema - TV 01.12.2021, 18:05 01.12.2021, 18:08
Masterchef Burcu Kimdir? Nereli, Kaç Yaşında?

Masterchef zorlu geçiyor peki Masterchefte neler oluyor hangi yarışmacı daha başarılı hangi yarışmacı elemeye kalacak hangi yarışmacı iyi yemek yapıyor hangi yarışmacının performansı daha iyi en iyi performans gösteren yarışmacı hangisi? Elenen yarışmacı belli oldu mu?

Masterchef Burcu Kimdir? Nereli, Kaç Yaşında?

Burcu Önal’ın evli olup olmadığını merak edenler için İbrahim Önal ile evli olduğunu ifade edelim.
Masterchef Burcu’nun yaşını öğrenmek isteyenlere ise 34 yaşında olduğunu belirtebiliriz.
Asya’da uzun süre yaşayan ve o bölgelerde gemide garsonluk yaptığı bilinen Burcu Önal’ın mutfağa olan ilgisi de çok eski zamanlara kadar uzanır.
Gemide garsonluk yaptıktan sonra kendini geliştiren ve gastronomi alanında pek çok bilgiyi öğrenen Burcu Önal, aşçılık eğitimini de almıştır.
İlgisi Asya mutfağı ve yemekleridir.

İlk tura katılırken Asya’nın yöresel kıyafetlerini giyerek jürinin dikkatini çeken Burcu Önal, sempatik tavırlarıyla gündeme gelmeyi başarmıştır.
Katıldığı ilk turda yeteneğini göstermek için Çin mantısı hazırlayan sevilen yarışmacı, jüriye özenle hazırladığı tabağını beğendirdi ve bir üst tura geçmek için hak kazandı.
Elde ettiği bu başarısı sayesinde şu anda ana kadroya adını yazdırdı.

Ana kadroya girerken verdiği mücadelede, jürinin isteğiyle Osmanlı mutfağından terkib-i çeşidiye hazırladı ve yeteneğini o aşamada da gösterdi.
Ardından fıstık ezmesini kullanarak özgün bir tabak hazırlamaları istendi. Burcu Önal, şu ana kadar öğrendiği bilgilerle yola çıkarak bu turu da başarıyla geçti ve ana kadroya dahil olan yetenekli yarışmacılar arasında yerini aldı.
Masterchef 2021’in sevilen yarışmacılarından biri olan Burcu Önal’ın memleketi de merak konusu. Diyarbakırlı olan Burcu Önal, dünyanın pek çok ülkesini gezmiş ve kendine yenilikler katmayı seven bir isimdir.
Çok yakın zamanda İstanbul’a dönen ve mutfak alanında sahip olduğu bilgileri tabaklara dönüştürmek için Tarlabaşı’nda kendi mekanını açtı. Asya yemeklerini de hazırlayan Sini Ethnic adlı mekanında hem geçimini hem de yeteneklerini devam ettirmektedir.

Sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanan Burcu Önal, sevenleriyle en güzel anlarını paylaşıyor. Yemek, gezi ve yaşamına dair güzel detayları takipçileriyle paylaşan sevilen yarışmacının Masterchef’teki hedefi en iyi yere gelmek.
Şu güne kadar aldığı eğitimleri ve tecrübeleri bir araya getirip Masterchef’te iz bırakmayı hedefleyen Burcu Önal için sevenlerin desteği de oldukça fazla.
Hem ekran karşısında hem de sosyal medyada motivasyon ve destek cümleleri dillerden düşmüyor.

2021 Masterchef sezonunda ana kadroya dahil olan ve rakipleriyle yarışan Burcu Önal, gidebildiği kadar en üst tura ulaşmayı diliyor.
Asya ve Türk mutfağında edindiği tecrübelerle, en iyi tabakları Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’ya sunacak.
Yarışmadaki isteklerinden biri de her tabağı ile gündemde kalmak ve olumlu yorumlarla bir basamak daha yükselmektir.

Yorumlar (0)
7
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 01 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 15 35
2. Hekimoğlu Trabzon 15 33
3. Sivas Belediyespor 15 30
4. Çorum FK 15 28
5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 15 27
6. Bodrumspor 15 26
7. Afjet Afyonspor 15 25
8. Ankaraspor 15 25
9. Somaspor 15 25
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 15 25
11. İnegölspor 15 21
12. Serik Belediyespor 15 20
13. Etimesgut Belediyespor 15 19
14. Diyarbekirspor 15 18
15. Turgutluspor 15 17
16. Sarıyer 15 12
17. Ergene Velimeşespor 15 11
18. Adıyaman FK 15 10
19. Niğde Anadolu FK 15 5
20. Kahramanmaraşspor 15 3
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 13 14
17. Watford 13 13
18. Norwich City 14 10
19. Burnley 12 9
20. Newcastle 14 7