Masterchef zorlu geçiyor peki Masterchefte neler oluyor hangi yarışmacı daha başarılı hangi yarışmacı elemeye kalacak hangi yarışmacı iyi yemek yapıyor hangi yarışmacının performansı daha iyi en iyi performans gösteren yarışmacı hangisi? Elenen yarışmacı belli oldu mu?

Masterchef Burcu Kimdir? Nereli, Kaç Yaşında?

Burcu Önal’ın evli olup olmadığını merak edenler için İbrahim Önal ile evli olduğunu ifade edelim.

Masterchef Burcu’nun yaşını öğrenmek isteyenlere ise 34 yaşında olduğunu belirtebiliriz.

Asya’da uzun süre yaşayan ve o bölgelerde gemide garsonluk yaptığı bilinen Burcu Önal’ın mutfağa olan ilgisi de çok eski zamanlara kadar uzanır.

Gemide garsonluk yaptıktan sonra kendini geliştiren ve gastronomi alanında pek çok bilgiyi öğrenen Burcu Önal, aşçılık eğitimini de almıştır.

İlgisi Asya mutfağı ve yemekleridir.

İlk tura katılırken Asya’nın yöresel kıyafetlerini giyerek jürinin dikkatini çeken Burcu Önal, sempatik tavırlarıyla gündeme gelmeyi başarmıştır.

Katıldığı ilk turda yeteneğini göstermek için Çin mantısı hazırlayan sevilen yarışmacı, jüriye özenle hazırladığı tabağını beğendirdi ve bir üst tura geçmek için hak kazandı.

Elde ettiği bu başarısı sayesinde şu anda ana kadroya adını yazdırdı.

Ana kadroya girerken verdiği mücadelede, jürinin isteğiyle Osmanlı mutfağından terkib-i çeşidiye hazırladı ve yeteneğini o aşamada da gösterdi.

Ardından fıstık ezmesini kullanarak özgün bir tabak hazırlamaları istendi. Burcu Önal, şu ana kadar öğrendiği bilgilerle yola çıkarak bu turu da başarıyla geçti ve ana kadroya dahil olan yetenekli yarışmacılar arasında yerini aldı.

Masterchef 2021’in sevilen yarışmacılarından biri olan Burcu Önal’ın memleketi de merak konusu. Diyarbakırlı olan Burcu Önal, dünyanın pek çok ülkesini gezmiş ve kendine yenilikler katmayı seven bir isimdir.

Çok yakın zamanda İstanbul’a dönen ve mutfak alanında sahip olduğu bilgileri tabaklara dönüştürmek için Tarlabaşı’nda kendi mekanını açtı. Asya yemeklerini de hazırlayan Sini Ethnic adlı mekanında hem geçimini hem de yeteneklerini devam ettirmektedir.

Sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanan Burcu Önal, sevenleriyle en güzel anlarını paylaşıyor. Yemek, gezi ve yaşamına dair güzel detayları takipçileriyle paylaşan sevilen yarışmacının Masterchef’teki hedefi en iyi yere gelmek.

Şu güne kadar aldığı eğitimleri ve tecrübeleri bir araya getirip Masterchef’te iz bırakmayı hedefleyen Burcu Önal için sevenlerin desteği de oldukça fazla.

Hem ekran karşısında hem de sosyal medyada motivasyon ve destek cümleleri dillerden düşmüyor.

2021 Masterchef sezonunda ana kadroya dahil olan ve rakipleriyle yarışan Burcu Önal, gidebildiği kadar en üst tura ulaşmayı diliyor.

Asya ve Türk mutfağında edindiği tecrübelerle, en iyi tabakları Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’ya sunacak.

Yarışmadaki isteklerinden biri de her tabağı ile gündemde kalmak ve olumlu yorumlarla bir basamak daha yükselmektir.