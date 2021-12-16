Masterchef 16 Aralık Perşembe kim elendi?

Yarışmacılardan hangileri daha başarılı olmuştur? Hangi yörenin yemeklerini yaptılar? Hangi yarışmacı yarışmaya veda edecek? Hangi yarışmacı yarışmaya devam edecek? Hangi yarışmacının yemekleri her zaman başarılı oluyor? Hangi yarışmacı diğer arkadaşlarına kırıldı? Ekipteki arkadaşlarına küsen yarışmacı kim? Emre'nin merak edilen biyografisi nedir?

MAAŞ KRİZİ Mİ ÇIKTI?

Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın maaş konusu nedeniyle tartıştığı iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre; Mehmet Şef, muhasebenin kapısına dayandı ve kendisinin Türk lirası üzerinden maaş alıp, Somer Sivrioğlu'nun döviz üzerinden üzerinden alması karşısında resti çekti.

Ata Benli'nin iddiasına göre; Somer Siviroğlu'nun son dönemdeki hal-hareket ve tutumu yapım tarafından hoş karşılanmıyor.

Bu gelişmelerin ardından Somer Sivrioğlu'nun MasterChef'ten ayrılacağı ve yarışmanın jüri koltuğunun gelecek sene değişeceği öne sürüldü.

Ancak iddialarla ilgili Acun Medya'dan net ve resmi bir açıklama gelmedi.

4 KASIM ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Gecenin eleme adayları Mert ve Hasan oldu.