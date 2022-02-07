Maske Kimsin Sen yayından kaldırıldı!

Maske Kimsin Sen neden yok, neden kaldırıldı veya daha doğru soru kaldırıldı mı?

Son günlerde Maske Kimsin Sen yarışmasının kaldırıldığına yönelik iddialar dolaşıyor.

5 Şubat 2022 Cumartesi akşamı saat 20.0'de Maske Kimsin Sen izlemek için ekranın başına geçen izleyiciler programı göremeyince şaşırdı. Programın yayınlanacağı saatte başka bir yapım vardı. Haliyle seyirciler de, Maske Kimsin Sen neden yok, neden kaldırıldı, kaldırıldı mı? diye soruyor.

İddiaya göre RTÜK'e şikayetler yağması üzerine inceleme başlatıldı ve sonrasında kanal da yarışmayı kaldırma kararı aldı.

Ancak gelinen noktada böyle bir durum söz konusu değil.

Maske Kimsin Sen yarışması kaldırılmadı; kaldığı yerden devam ediyor.

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