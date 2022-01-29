'Maske Kimsin Sen' programına ilişkin genelge Resmi Gazete'de yayınlandı!

FOX TV'de yayınlanan ve verdiği mesajlarla büyük tepkilere neden olan 'Maske Kimsin Sen?' adlı programa ilişkin genelge, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! "Maske Kimsin Sen?" genelgesi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, FOX TV'nin son haftalarda tartışma konusu olan 'Maske Kimsin Sen?' programına ilişkin genelge yer aldı.

Genelgede, sözgelimi program tarif edilerek, ilgili kuruluşlara anayasa ile kanunlardan kaynaklanan müeyyidelerin uygulanması talimatı verildi.