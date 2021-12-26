Mahkum dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Mahkum dizisi oyuncuları konusu nedir? Mahkum dizisi başrol oyuncuları kimlerdir? Mahkum dizisi ne zaman başlayacak? Tüm merak edilenler ayrıntılarıyla haberimizde sizler için derledik..

Sinema - TV 26.12.2021, 10:44 26.12.2021, 10:44
Mahkum dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Mahkum dizisi oyuncuları konusu nedir? Mahkum dizisi başrol oyuncuları kimlerdir? Mahkum dizisi ne zaman başlayacak? Tüm merak edilenler ayrıntılarıyla haberimizde sizler için derledik..

Mahkum Oyuncuları Kadrosu ve Karakterleri (Yeni Gelen Dahil)

MF Yapım 2017 Yapımı Güney Kore dizisi İnnocent Defendant’ın yayın haklarını satın aldı. Mahkum oyuncuları belli oldu. Onur Tuna Mahkum dizisinde Cumhuriyet Savcısı Ağıt Bulut karakteri ile erkek başrol oyuncusu olarak yer alacak. İnnocent Defendant dizisinde suçsuzluğunu ispat etmeye çalışan bir savcının verdiği mücadele anlatılacak. Mahkum dizisinin senaristi Uğraş Güneş olacak.

Mahkum Dizisi Konusu

Bir sabah herşeyden habersiz cezaevinde uyanan Ağıt Bulut cinayet suçu ile içieri girmiştir. Ömür boyu hapis ile yargılanan eski savcı Ağıt Bulut’un artık tek hayat amacı vardır eksik anılarını hatırlamak ve masumluğunu ispat etmektir.

Mahkum Kaç Bölüm Yayınlanacak

Mahkum dizisinin orijinali olan İnnocent Defendant dizisi 18 bölüm olarak yayınlansa da Mahkum dizisinin en az 30 bölüm 1 sezon ekranlarda olması planlanıyor. Eğer her şey yolunda gidere İnnocent Defendant’ın hikayesi daha da geliştirerek dizi 2. sezona da uzatılmak isteniyor.

Mahkum Oyuncuları

Onur Tuna (Ağıt Bulut)

Devrim Özkan ile aşk yaşayan Onur Tuna 1985 Çanakkale doğumludur. 36 yaşında olan Onur Tuna 1.95 metre boyunda, 87 kilo ağırlığındadır. Ege Üniversitesinde Ses Eğitimi alan Onur Tuna sesi ile değil yakışıklılığı ve oyunculuk becerileri ile ön plana çıktı ve sanat hayatına oyunculuk üzerine adım attı. Filinta ve Cesur Yürek dizileri ile dikkatleri üzerine çeken  Onur Tuna daha sonra Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Alihan karakteri ile Türkiye’nin en sevilen başrol oyuncularından oldu. Son olarak Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Ferman Hoca karakteri ile dünyaya ismini duyuran bir oyuncu oldu.

Mahkum Oyuncularından Ağıt Bulut geçici hafıza kaybına uğrayan İstanbul başsavcısıdır.

Mahkum oyuncuları arasında ağıt bulut karakteri ile Onur Tuna da var 

Seray Kaya

Güzel oyuncu Seray Kaya Mahkum  oyuncuları arasında yer alacak. Mahkum dizisinde Onur Tuna ile partner olacak Seray Kaya daha önce Kadın dizisinde hayat verdiği Şirin karakteri ile çok sevilmişti. Geçen sezon Kuruluş Osman’da Lena karakteri ile yer alan Seray Kaya 4 Şubat 1991 İstanbul doğumludur ve 30 yaşındadır. Kocamın Ailesi dizisinde hayat verdiği Miray karakteri ile sektörde sevilen Seray Kaya daha sonra da Gülümse Yeter de Gül karakteri ile ilk başrol deneyimini yaşamıştır.  Seray Kaya 164 cm boyunda ve 52 kg ağırlığındadır.
seray kaya mahkum oyuncuları arasında yerini aldı kadın başrol

İsmail Hacıoğlu

İsmail Hacıoğlu 30 kasım 1985 de dünyaya gelmiştir ve 36 yaşındadır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan İsmail Hacıoğlu son döneme Mehmetçik Kut’ül Amare, Çocuk ve Zümrüdü Anka gibi diziler ile damga vurmuştur. Dünyada milyonlarca kez izlenen Alya filminde de başrolde yer alan İsmail Hacıoğlu Merve Çağıran ile sevgilidir. Usta oyuncu  İsmail Hacıoğlu 1.86 boyunda ve 74 kilo ağırlığındadır.

#Mahkum
Yorumlar (0)
-2
az bulutlu
Namaz Vakti 26 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 18 42
2. Hekimoğlu Trabzon 18 37
3. Sivas Belediyespor 18 34
4. Çorum FK 18 34
5. Afjet Afyonspor 18 34
6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 18 33
7. Bodrumspor 18 31
8. Ankaraspor 18 30
9. Somaspor 18 29
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 18 29
11. Serik Belediyespor 18 26
12. İnegölspor 18 24
13. Turgutluspor 19 22
14. Etimesgut Belediyespor 18 21
15. Diyarbekirspor 18 19
16. Sarıyer 18 15
17. Adıyaman FK 18 13
18. Ergene Velimeşespor 18 12
19. Kahramanmaraşspor 19 8
20. Niğde Anadolu FK 18 6
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Hatayspor 19 32
5. Fenerbahçe 18 29
6. Adana Demirspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Galatasaray 19 27
9. Alanyaspor 18 27
10. Sivasspor 18 26
11. Karagümrük 18 26
12. Gaziantep FK 18 25
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 18 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
20. Göztepe 18 14
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Erzurumspor 18 36
3. Ankaragücü 17 33
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 17 26
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 17 26
10. Kocaelispor 18 24
11. Tuzlaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 17 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10