Mahkum dizisi oyuncuları kimler, konusu nedi?

Mahkum dizisi oyuncuları konusu nedir? Mahkum dizisi başrol oyuncuları kimlerdir? Mahkum dizisi ne zaman başlayacak? Tüm merak edilenler ayrıntılarıyla haberimizde sizler için derledik..

Mahkum Oyuncuları Kadrosu ve Karakterleri (Yeni Gelen Dahil)

MF Yapım 2017 Yapımı Güney Kore dizisi İnnocent Defendant’ın yayın haklarını satın aldı. Mahkum oyuncuları belli oldu. Onur Tuna Mahkum dizisinde Cumhuriyet Savcısı Ağıt Bulut karakteri ile erkek başrol oyuncusu olarak yer alacak. İnnocent Defendant dizisinde suçsuzluğunu ispat etmeye çalışan bir savcının verdiği mücadele anlatılacak. Mahkum dizisinin senaristi Uğraş Güneş olacak.

Mahkum Dizisi Konusu

Bir sabah herşeyden habersiz cezaevinde uyanan Ağıt Bulut cinayet suçu ile içieri girmiştir. Ömür boyu hapis ile yargılanan eski savcı Ağıt Bulut’un artık tek hayat amacı vardır eksik anılarını hatırlamak ve masumluğunu ispat etmektir.

Mahkum Kaç Bölüm Yayınlanacak

Mahkum dizisinin orijinali olan İnnocent Defendant dizisi 18 bölüm olarak yayınlansa da Mahkum dizisinin en az 30 bölüm 1 sezon ekranlarda olması planlanıyor. Eğer her şey yolunda gidere İnnocent Defendant’ın hikayesi daha da geliştirerek dizi 2. sezona da uzatılmak isteniyor.

Mahkum Oyuncuları

Onur Tuna (Ağıt Bulut)

Devrim Özkan ile aşk yaşayan Onur Tuna 1985 Çanakkale doğumludur. 36 yaşında olan Onur Tuna 1.95 metre boyunda, 87 kilo ağırlığındadır. Ege Üniversitesinde Ses Eğitimi alan Onur Tuna sesi ile değil yakışıklılığı ve oyunculuk becerileri ile ön plana çıktı ve sanat hayatına oyunculuk üzerine adım attı. Filinta ve Cesur Yürek dizileri ile dikkatleri üzerine çeken Onur Tuna daha sonra Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Alihan karakteri ile Türkiye’nin en sevilen başrol oyuncularından oldu. Son olarak Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Ferman Hoca karakteri ile dünyaya ismini duyuran bir oyuncu oldu.

Mahkum Oyuncularından Ağıt Bulut geçici hafıza kaybına uğrayan İstanbul başsavcısıdır.

Mahkum oyuncuları arasında ağıt bulut karakteri ile Onur Tuna da var

Seray Kaya

Güzel oyuncu Seray Kaya Mahkum oyuncuları arasında yer alacak. Mahkum dizisinde Onur Tuna ile partner olacak Seray Kaya daha önce Kadın dizisinde hayat verdiği Şirin karakteri ile çok sevilmişti. Geçen sezon Kuruluş Osman’da Lena karakteri ile yer alan Seray Kaya 4 Şubat 1991 İstanbul doğumludur ve 30 yaşındadır. Kocamın Ailesi dizisinde hayat verdiği Miray karakteri ile sektörde sevilen Seray Kaya daha sonra da Gülümse Yeter de Gül karakteri ile ilk başrol deneyimini yaşamıştır. Seray Kaya 164 cm boyunda ve 52 kg ağırlığındadır.

seray kaya mahkum oyuncuları arasında yerini aldı kadın başrol

İsmail Hacıoğlu

İsmail Hacıoğlu 30 kasım 1985 de dünyaya gelmiştir ve 36 yaşındadır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan İsmail Hacıoğlu son döneme Mehmetçik Kut’ül Amare, Çocuk ve Zümrüdü Anka gibi diziler ile damga vurmuştur. Dünyada milyonlarca kez izlenen Alya filminde de başrolde yer alan İsmail Hacıoğlu Merve Çağıran ile sevgilidir. Usta oyuncu İsmail Hacıoğlu 1.86 boyunda ve 74 kilo ağırlığındadır.