Leyla İle Mecnun TRT'den ayrıldı mı? Yeni Bölümlerini Hangi Kanal Verecek? Oyuncu Kadrosu Değişti Mi?
Heyecanla beklenen, TRT'nin en sevilen dizilerinden Leyla ile Mecnun artık Exxen üzerinden yayın verecek. Oyuncu kadrosu sete hangi tarihte başlayacak.. İşte detaylar..
Leyla ile Mecnun, Eflatun film tarafından yapılıp,TRT 1'de 3 sezon yayımlanan absürd komedi türündeki Türk dizisi. Dizi temel olarak efsanevi karakterler Leyla ile Mecnun üzerine kurgulanmış ve üzerine absürd komedi, bilim kurgu,durum komedisi ögeleri eklenmiştir.
Ünlü sunucu Acun Ilıcalı, Leyla ve Mecnun dizisi hakkında şok açıklanmalarda bulundu. Dizinin aynı kadro ile en kısa sürede yeniden çekileceğini duyurdu. Dizinin yeni bölümleri EXXEN'de yayınlanacak. Herhangi bir aksilik durumu olmaması halinde 26 Haziran tarihinde aynı oyuncu kadrosuyla çekimlere başlanacak. Efsane dizi Leyla ile Mecnun 3 Eylül'de Exxen'de başlıyor.
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