Kuruluş Osman 75.bölüm fragmanı izle
Ekranların en sevilen büyük heyecanla izlenen dizisinin son bölümünde neler oldu? Her hafta Çarşamba günü ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisi ekranlara geldi. Bu sebeple Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm fragmanının önümüzdeki günlerde Kuruluş Osman sosyal medya hesaplarından paylaşılması bekleniyor.
Ekranların en sevilen büyük heyecanla izlenen dizisinin son bölümünde neler oldu? Her hafta Çarşamba günü ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisi ekranlara geldi. Bu sebeple Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm fragmanının önümüzdeki günlerde Kuruluş Osman sosyal medya hesaplarından paylaşılması bekleniyor.
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kuruluş Osman son bölümü yine nefes kesen anlara sahne oldu. Kuruluş Osman dizisinin sıkı takipçileri; Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı çıktı mı? ve Kuruluş Osman son bolüm izle araştırması yapıyorlar. ATV Kuruluş Osman izle ekranı haberimizde yerini aldı. "Türk'ün tek damla gözyaşı için cümle cihanı yıkarız." sözü Kuruluş Osman yeni bölüme damgasını vurdu.
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?
Erkan Avcı
Çağrı Şensoy
Didem Balçın
Yeşim Ceren Bozoğlu
Seray Kaya
Emel Dede
Ömer Ağan
Cüneyt Arkın
Ahmet Yenilmez
Umut Karadağ
Özge Törer
Emre Basalak
Burak Çelik
Emin Gürsoy
Yiğit Uçan
Buse Arslan
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|16
|36
|2. Hekimoğlu Trabzon
|16
|34
|3. Sivas Belediyespor
|16
|30
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|16
|30
|5. Afjet Afyonspor
|16
|28
|6. Çorum FK
|16
|28
|7. Bodrumspor
|16
|27
|8. Ankaraspor
|16
|26
|9. Somaspor
|16
|26
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|16
|26
|11. İnegölspor
|16
|24
|12. Serik Belediyespor
|16
|23
|13. Etimesgut Belediyespor
|16
|20
|14. Diyarbekirspor
|16
|18
|15. Turgutluspor
|16
|18
|16. Sarıyer
|16
|15
|17. Ergene Velimeşespor
|16
|11
|18. Adıyaman FK
|16
|10
|19. Kahramanmaraşspor
|16
|6
|20. Niğde Anadolu FK
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|15
|27
|3. Fenerbahçe
|15
|27
|4. Hatayspor
|15
|26
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|13
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Everton
|15
|18
|13. Brentford
|15
|17
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10