Kuruluş Osman 74.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların en sevilen büyük heyecanla izlenen dizisinin son bölümünde neler oldu? Her hafta Çarşamba günü ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisi ekranlara geldi. Bu sebeple Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm fragmanının önümüzdeki günlerde Kuruluş Osman sosyal medya hesaplarından paylaşılması bekleniyor.

Sinema - TV 01.12.2021, 18:03 01.12.2021, 18:03
Kuruluş Osman 74.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların en sevilen büyük heyecanla izlenen dizisinin son bölümünde neler oldu? Her hafta Çarşamba günü ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisi ekranlara geldi. Bu sebeple Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm fragmanının önümüzdeki günlerde Kuruluş Osman sosyal medya hesaplarından paylaşılması bekleniyor.

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kuruluş Osman son bölümü yine nefes kesen anlara sahne oldu. Kuruluş Osman dizisinin sıkı takipçileri; Kuruluş Osman  yeni bölüm fragmanı çıktı mı? ve Kuruluş Osman son bolüm izle araştırması yapıyorlar. ATV Kuruluş Osman izle ekranı haberimizde yerini aldı. "Türk'ün tek damla gözyaşı için cümle cihanı yıkarız." sözü Kuruluş Osman yeni bölüme damgasını vurdu. 

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Katalan esirin saldırı emrini Tekfur Kosses'in verdiğini itiraf etmesinin ardından, Osman Bey obada kendisini ziyarete gelen tekfurla esiri yüzleştirir. Tekfur Kosses, üzerine atılan suçu kabul etmezken, tekfurlar arasındaki çekişmeyi gören Osman Bey durumu lehine çevirmek için bir plan yapar.

KURULUŞ OSMAN FRAGMANI YAYINLANDI MI? 

Her hafta Çarşamba günü ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisi bugün ekranlara geldi. Bu sebeple Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm fragmanının önümüzdeki günlerde Kuruluş Osman sosyal medya hesaplarından paylaşılması bekleniyor.

BALA HATUN VE MALHUN HATUN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR!

Obayı ziyareti sırasında Kayı'nın kilimlerine hayran olan Mari Kosses'in verdiği yüklü sipariş için Bala Hatun ve Malhun Hatun güçlerini birleştirir. Nikola'nın Turgut Bey'in obasına saldırıp onu esir aldığını öğrenen Osman Bey, Turgut Alp'i teslim almak için Gündüz Bey'i İnegöl Kalesi'ne gönderir.

OSMAN BEY, TEKFURLARIN PLANINI BOZUYOR

Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Turgut Bey'i ele geçirerek Papaz Gregor'a alabilmek için Osman Bey'i pazarlık masasına oturtmayı hedeflemektedir. Nikola'dan olumsuz cevap alan Osman Bey ise Turgut Alp'i kurtarabilmek için herkesi ters köşeye yatıracak bir plan yapar.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Erkan Avcı

Çağrı Şensoy

Didem Balçın

Yeşim Ceren Bozoğlu

Seray Kaya

Emel Dede

Ömer Ağan

Cüneyt Arkın

Ahmet Yenilmez

Umut Karadağ

Özge Törer

Emre Basalak

Burak Çelik

Emin Gürsoy

Yiğit Uçan

Buse Arslan

KURULUŞ OSMAN HAKKINDA

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

https://www.atv.com.tr/kurulus-osman/bolumler

kaynak:türkgün

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