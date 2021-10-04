Kürtçe Nasıl Özür Dilenir? Dilemek Kürtçe Ne Demek? Kürtçe Başsağlığı Dilemek Nasıl Denir? Kürtçe Mutluluk, Başarı Dilemek Nasıl Denir? Dilemek, İstemek kürtçesi

Kürtçe özür dilemek nasıl olur? Birine Kürtçe nasıl başsağlığı dilenir? Kürtçe Nasıl Özür Dilenir? Dilemek Kürtçe Ne Demek? Kürtçe Başsağlığı Dilemek Nasıl Denir? Kürtçe Mutluluk, Başarı Dilemek Nasıl Denir? Dilemek, İstemek Kürtçe Karşılığı nedir? Kürtçe Birşey Nasıl İstenir?

Kürtçe özür dilemek nasıl olur? Birine Kürtçe nasıl başsağlığı dilenir? Kürtçe Nasıl Özür Dilenir? Dilemek Kürtçe Ne Demek? Kürtçe Başsağlığı Dilemek Nasıl Denir? Kürtçe Mutluluk, Başarı Dilemek Nasıl Denir?

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Türkçe Dilemek, İstemek fiilinin Kürtçe çevirisi Daxwaz Kirin, Hêvî kirin , xwestin demektir.

Kürtçede Başsağlıpı dilemek nasıl denir?

Başsağlı dilemek = Sersaxiyê dixwazin

Başınız sağolsun = Serê we sağbê

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Dilemek İle İlgili (Türkçe - Kürtçe) Örnek Cümleler:

Özür dilerim = Lêborîna xwe dixwazim /Li min bibore

Mutluluklar dilerim = Ez bextewariyê ji te re dixwazim

Başarılar dilerim = Bextê te xweş bî

Sana başarılar diliyorum = Ez ji te re serfiraziyê dixwazim

Dilerim çok mutlu olursun. = Ez hêvî dikim ku hûn ê pir kêfxweş bibin.

Bu gece Allah'tan ailemi korumasını diledim = Şev min ji Xwedê xwest ku malbata min biparêze