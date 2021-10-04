Kürtçe Nasıl Özür Dilenir? Dilemek Kürtçe Ne Demek? Kürtçe Başsağlığı Dilemek Nasıl Denir? Kürtçe Mutluluk, Başarı Dilemek Nasıl Denir? Dilemek, İstemek kürtçesi
Kürtçe özür dilemek nasıl olur? Birine Kürtçe nasıl başsağlığı dilenir? Kürtçe Nasıl Özür Dilenir? Dilemek Kürtçe Ne Demek? Kürtçe Başsağlığı Dilemek Nasıl Denir? Kürtçe Mutluluk, Başarı Dilemek Nasıl Denir? Dilemek, İstemek Kürtçe Karşılığı nedir? Kürtçe Birşey Nasıl İstenir?
Kürtçe özür dilemek nasıl olur? Birine Kürtçe nasıl başsağlığı dilenir? Kürtçe Nasıl Özür Dilenir? Dilemek Kürtçe Ne Demek? Kürtçe Başsağlığı Dilemek Nasıl Denir? Kürtçe Mutluluk, Başarı Dilemek Nasıl Denir? Dilemek, İstemek Kürtçe Karşılığı nedir? Kürtçe Birşey Nasıl İstenir?
Kürtçe özür dilemek nasıl olur? Birine Kürtçe nasıl başsağlığı dilenir? Kürtçe Nasıl Özür Dilenir? Dilemek Kürtçe Ne Demek? Kürtçe Başsağlığı Dilemek Nasıl Denir? Kürtçe Mutluluk, Başarı Dilemek Nasıl Denir?
Dilemek fiilinin Kürtçe çevirisi nedir? Kürtçede dilek, dilemek nasıl kullanılır? Kürtçe mutluluk dilemek ne demek? Kürtçe başarılar dilemek nasıl denir? kürtçe özür dilemek ne demeke? Dilemek ile ilgili Türkçe Kürtçe cümleler
Türkçe Dilemek, İstemek fiilinin Kürtçe çevirisi Daxwaz Kirin, Hêvî kirin , xwestin demektir.
Kürtçede Başsağlıpı dilemek nasıl denir?
Başsağlı dilemek = Sersaxiyê dixwazin
Başınız sağolsun = Serê we sağbê
Dilemek İle İlgili (Türkçe - Kürtçe) Örnek Cümleler:
Özür dilerim = Lêborîna xwe dixwazim /Li min bibore
Mutluluklar dilerim = Ez bextewariyê ji te re dixwazim
Başarılar dilerim = Bextê te xweş bî
Sana başarılar diliyorum = Ez ji te re serfiraziyê dixwazim
Dilerim çok mutlu olursun. = Ez hêvî dikim ku hûn ê pir kêfxweş bibin.
Bu gece Allah'tan ailemi korumasını diledim = Şev min ji Xwedê xwest ku malbata min biparêze
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