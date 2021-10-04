Allah Kelimesinin Kürtçe Karşılığı Xwedê / Xudê Demektir? Allah Kelimesinin Kürtçe karşılığı nedir? Kürtçe Allah ne demek? Kürtçe Allah razı olsun anlamı? Kürtçe Allah'a emanet ol nasıl denir? Allah'a emanet ol Kürtçe nasıl denir? Allah razı olsun Kürtçe nasıl söylenir?

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"Allah" kelimesi Arapça'dan Türkçeye geçen bir kelimedir.

Allah kelimesinin anlamı:

Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık anlamına gelmektedir.

Allah kelimesinin Kürtçe karşılığı Xwedê / Xudê demektir.

Allah kelimesi geçen Türkçe - Kürtçe cümleler:

"Ji xwedê re were spartin" = Allah'a emanet ol

"Xwedê we efû bike" = Alla razı olsun.

"Xwedê dê û bav mezin bike." = Allah analı babalı büyütsün.

"Bila Xwedê riya te veke." = Allah yolunu açık etsin.

"Xwedê alîkariya we bike." = Allah yardımcınız olsun.

"Xwedê hişê we veke." = Allah zihnini açık eylesin.

"Xwedê rehetiye bide." = Allah rahatlık versin

Allah/Xwedê kelimesi ile ilgili (Kürtçe - Türkçe) atasözleri:

"Xwedê hêviya xwe nade paş" = Allahtan umut kesilmez

"Ji yê ku ji Xwedê natirse bitirse" =Kork Allahtan korkmayandan

"Diyarî bê girtin, ji bo Xwedê" = Almadan vermek, Allaha mahsus

"Diyarî bê girtin, ji bo Xwede" = Allah dağına göre kar verir

"Xwedê arîkarê rastiyê ye" = Doğrunun yardımcısı Allahtır

"Ger Xwedê deriyek bigire, deriyek din jî vedike" = Allah bir kapıyı kapatırsa ötekini açar