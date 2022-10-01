Kral Kaybederse dizisinin konusu nedir?

Ekranların yeni dizisi olmaya aday olan Kral Kaybederse dizisinin fragmanı yayınlandı. Dizinin oyuncuları ve konusunun ne olduğu merak ediliyor.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kral Kaybederse dizisinde Kenan adlı kişi, narsist ve vurdumduymaz bir kişidir. İyi görünümlü yakışıklı olan Kenan'ın çocukluğundan bugüne kadar yaşadıklarını anlatıyor. Kenan'ın etrafında o kadar çok kadın var ki Kenan bu ilgiden sıkılıyor Kenan'ın en son yolu Gülseren Budayıcıoğlu ile kesişiyor. Gülseren Budayıcıoğlu Kenan'ı Kral ilan ediyor ve yazmaya başlıyor.