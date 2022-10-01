Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlayacak?

Ekranların yeni dizisi Kral Kaybederse çok yakında izleyicilerle buluşacak. Dizininin oyuncularının kimler olduğu, konusunun ne olduğu ve ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

Sinema - TV 01.10.2022, 17:38
Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlayacak?

Ekranların yeni dizisi Kral Kaybederse çok yakında izleyicilerle buluşacak. Dizininin oyuncularının kimler olduğu, konusunun ne olduğu ve ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN KONUSU

Başrolleri Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oynayacağı dizinin konusu zorlu aşktır.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizi çok yakında başlayacak. Dizinin başlayacağı tarih henüz belirtilmedi.

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