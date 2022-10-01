Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlayacak?
Ekranların yeni dizisi Kral Kaybederse çok yakında izleyicilerle buluşacak. Dizininin oyuncularının kimler olduğu, konusunun ne olduğu ve ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.
Ekranların yeni dizisi Kral Kaybederse çok yakında izleyicilerle buluşacak. Dizininin oyuncularının kimler olduğu, konusunun ne olduğu ve ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.
KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN KONUSU
Başrolleri Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oynayacağı dizinin konusu zorlu aşktır.
KRAL KAYBEDERSE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Dizi çok yakında başlayacak. Dizinin başlayacağı tarih henüz belirtilmedi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
|7
|14
|6. Fenerbahçe
|6
|13
|7. Trabzonspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|12
|9. Kasımpaşa
|8
|12
|10. Gaziantep FK
|8
|11
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|6
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Pendikspor
|7
|12
|3. Bodrumspor
|6
|11
|4. Keçiörengücü
|6
|11
|5. Boluspor
|5
|10
|6. Bandırmaspor
|5
|10
|7. Sakaryaspor
|7
|10
|8. Samsunspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|7
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|4
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. M. United
|6
|12
|6. Newcastle
|8
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Bournemouth
|8
|9
|13. Leeds United
|6
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1