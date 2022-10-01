Kızılcık Şerbeti dizisi ne zaman başlayacak?
Ekranların yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin fragmanı yayınlandı. Dizinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.
Ekranların yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin fragmanı yayınlandı. Dizinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.
KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kızılcık Şerbeti dizisinin fragmanının yayınlanmasının ardından dizinin yayın tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin yayınlanacağı tarih henüz açıklanmadı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
|7
|14
|6. Fenerbahçe
|6
|13
|7. Trabzonspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|12
|9. Kasımpaşa
|8
|12
|10. Gaziantep FK
|8
|11
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|6
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Pendikspor
|7
|12
|3. Bodrumspor
|6
|11
|4. Keçiörengücü
|6
|11
|5. Boluspor
|5
|10
|6. Bandırmaspor
|5
|10
|7. Sakaryaspor
|7
|10
|8. Samsunspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|7
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|4
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. M. United
|6
|12
|6. Newcastle
|8
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Bournemouth
|8
|9
|13. Leeds United
|6
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1