Kırmızı Oda son bölüm izle / Kırmızı Oda 54.bölüm tek parça izle

Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda son bölüm konusu nedir? Kırmızı Oda hangi konu işlendi oyuncuları kimlerdir? Kırmızı Oda hangi gün başlıyor? Hangi kanalda başlıyor? Konusu nedir?

KIRMIZI ODA

Binnur Kaya'nın psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandırdığı Kırmızı Oda ilgi ile takip ediliyor. Tv8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın dün akşam yeni bölümü yayınlandı. Dizide dün akşam Süveyda, Derya ve Rezzan'ın hikayeleri ekrana geldi.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004'te yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan dizisi Kırmızı Oda hikayeleri ile izleyicileri ekrana kilitliyor. Dizide dün akşam Rezzan'ın kapanmayan yarası Afet ile ilgili geçmişi devam edecek...

Rezzan çocukluğunda olanları Doktor Hanım'la paylaştıkça, kendisini de yeniden keşfediyor.

Zekiye'nin Tuna için hayalleri gerçek mi oluyor?

Küçüklüğünün acısını dindiremeyen Derya kendini kötülüklerden kurtaracak bir kahraman arıyor.

Rezzan'ın kapanmayan yarası Afet ile yaşananlar gözler önüne seriliyor.

KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandırıyor. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

https://www.tv8.com.tr/kirmizi-oda