Kırmızı Oda'nın konusu ne? Kırmızı Oda hangi kanalda yayınlanıyor? Kırmızı Oda hangi gün yayınlanıyor?

TV8’in sevilen ve çok büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Kırmızı Oda dizisi yeni sezonda da izleyicileri ile buluşmaya devam edecek. Kırmızı Oda dizisinde her hafta farklı hayat hikayeleri ve etkileyici olayları ile izleyicilerini derinden etkiliyor. Kırmızı oda dizisinin konusunu merak edenler için dizi hakkındaki bilgileri bir arada topladık. Peki, Kırmızı Oda yeni sezon ne zaman başlıyor? Kırmızı Oda hangi kanalda yayınlanıyor? Kırmızı Oda saat kaçta çıkıyor? Kırmızı Oda hangi gün yayınlanıyor? Kırmızı Oda dizisinin konusu ne? Kırmızı Oda oyuncuları kimler?

TV8 ekranlarının en sevilen ve en etkileyici dizisi olan Kırmızı Oda tüm izleyicilerinden tam not almayı başardı. Yeni sezonu merakla beklenen dizi Cuma akşamları saat: 20.00’da TV8 ekranlarında izleyicileri ile buluşmaya devam edecek.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

TV8 ekranlarının en sevilen ve en etkileyici dizisi olan Kırmızı Oda dizisinin konusu merak ediliyor. Kırmızı oda dizisini izlemeyen ama merak edenler için konusunu araştırıp haberimizde yer verdik.

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikâyesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Binnur Kaya

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan