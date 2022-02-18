Kırmızı Oda final mi yapıyor?

Ekranların en sevilen dizisi reyting rekorları kırdı resmen. İzleyiciler her bölümünü heyecanla izliyor peki son bölümde neler oldu son bölümün konusu nedir?

KIRMIZI ODA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Ekranların sevilerek seyredilen dizisi final yapacak.