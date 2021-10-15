Kırık Hayatlar Son Bölüm Full İzle, Kırık Hayatlar Dizisi Konusu Ne?
Kanal D 2021 – 2022 sezonu için Kırık Hayatlar dizisini günlük dizi olarak seçti ve yayınlamaya devam ediyor. Peki, Kırık Hayatlar dizisinin konusu nedir? Kırık Hayatlar dizi oyuncuları kimler? Kırık Hayatlar nerede çekiliyor? Dizi devam etmekle beraber zaman zaman oyuncu kadrosunun değişmesiyle de dikkat çekiyor.
Kırık Hayatlar, Nöbetçi Yapım – Inter Medya imzalı, Türk yapımı drama türündeki günlük yayımlanan televizyon dizisidir. Berna Akpınar ve Metin Namlısesli dizinin yapımcılarıdır. Yönetmenleri İlknur Uğuz Arslan ve Bekir Dadaş’tır. Senaryo ve hikaye yazarları Yaşar Aksu- Nilüfer Yenidoğan Özmekik, Pınar Ordu, İbrahim Güler, Melek Ordu’dur. Dizinin müzikleri İrsel Çivit tarafından hazırlanmıştır. Dizinin çekimleri genelde İzmir ve çevresinde yapılmaktadır.
Kırık Hayatlar dizisi, iki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceğini ve Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkması ile birlikte aileler arasında yaşanacak büyük hesaplaşmaları ekranlara taşımaktadır. Hafta içi her gün saat 11:00 saatinde Kanal D televizyon kanalında yayımlanmaktadır.
İki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceğini ve Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkması ile birlikte aileler arasında yaşanacak büyük hesaplaşmaları ekranlara taşımaya devaö eden Kırık Hayatlar’ın genel hikayesi şöyle;
KIRIK HAYATLAR FULL İZLE
https://www.kanald.com.tr/kirik-hayatlar/bolumler/kirik-hayatlar-37-bolum
kaynak:dizianaliz
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|7
|17
|2. Hekimoğlu Trabzon
|7
|17
|3. Silahtaroğlu Vanspor FK
|7
|17
|4. Bodrumspor
|7
|15
|5. Ankaraspor
|7
|14
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|7
|14
|7. Sakaryaspor
|7
|13
|8. Çorum FK
|7
|12
|9. İnegölspor
|7
|11
|10. Somaspor
|7
|11
|11. Afjet Afyonspor
|7
|10
|12. Sarıyer
|7
|10
|13. Etimesgut Belediyespor
|7
|10
|14. Serik Belediyespor
|7
|9
|15. Diyarbekirspor
|7
|4
|16. Niğde Anadolu FK
|7
|4
|17. Adıyaman FK
|7
|3
|18. Turgutluspor
|7
|2
|19. Ergene Velimeşespor
|7
|1
|20. Kahramanmaraşspor
|7
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|9
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|8
|8
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1