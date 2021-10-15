Kırık Hayatlar Son Bölüm Full İzle, Kırık Hayatlar Dizisi Konusu Ne?

Kırık Hayatlar, Nöbetçi Yapım – Inter Medya imzalı, Türk yapımı drama türündeki günlük yayımlanan televizyon dizisidir. Berna Akpınar ve Metin Namlısesli dizinin yapımcılarıdır. Yönetmenleri İlknur Uğuz Arslan ve Bekir Dadaş’tır. Senaryo ve hikaye yazarları Yaşar Aksu- Nilüfer Yenidoğan Özmekik, Pınar Ordu, İbrahim Güler, Melek Ordu’dur. Dizinin müzikleri İrsel Çivit tarafından hazırlanmıştır. Dizinin çekimleri genelde İzmir ve çevresinde yapılmaktadır.

Kırık Hayatlar dizisi, iki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceğini ve Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkması ile birlikte aileler arasında yaşanacak büyük hesaplaşmaları ekranlara taşımaktadır. Hafta içi her gün saat 11:00 saatinde Kanal D televizyon kanalında yayımlanmaktadır.

İki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceğini ve Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkması ile birlikte aileler arasında yaşanacak büyük hesaplaşmaları ekranlara taşımaya devaö eden Kırık Hayatlar’ın genel hikayesi şöyle;

Güzel, akıllı, her koşulda hakkını arayan Deniz, üniversiteyi bitirip ailesinin yaşadığı İzmir’e gelir. Çınar, yurt dışında işletme eğitimini tamamlamış ve Kocabey Holding’te çalışmaya başlamıştır. İki genç İzmir’de bir tesadüf sonucu karşılaşır. Deniz’in annesi terzilik yaparak, babası ise kahvehane işleterek yaşamlarını sürdürmektedir. Çınar, Kocabey ailesinin bir ferdidir. Zengin bir ortamda büyümesine rağmen mütevazi bir kişiliği vardır. Deniz ve Çınar’ın yolları bir daha ne zaman kesişecek ? Deniz, annesi hakkındaki gerçekleri öğrenebilecek mi? Yılmaz, Kocabey ve Yüksel ailelerinin sakladığı sırlar neler?

KIRIK HAYATLAR FULL İZLE

https://www.kanald.com.tr/kirik-hayatlar/bolumler/kirik-hayatlar-37-bolum

kaynak:dizianaliz