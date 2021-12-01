Kırık Hayatlar dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Teve 2

Teve 2 ekranlarının hafta içi dizisi beğenilerek izleniyor. Kırık hayatlar dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Peki dizinin konusu nedir? Dizinin oyuncuları kimler? Saat kaçta hangi günler başlıyor?

KIRIK HAYATLAR DİZİSİNİN KONUSU

Kırık Hayatlar dizisi, iki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceğini ve Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkması ile birlikte aileler arasında yaşanacak büyük hesaplaşmaları ekranlara taşıyacak.

Başrollerini Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz’ın paylaştığı dizisinin oyuncu kadrosunda Mine Çayıroğlu, Burcu Almeman, Atsız Karaduman, Murat Onuk, Arbnora Ademaj, Zafer Öztürk, Erdi Ünver, Hatice İrkin, Yeşim Çelebi, Sedat Berke Özkök, İbrahim Coşkun, Özlem Fidan Kamalıoğlu, Uğurhan Tekin, Mustafa Bademoğlu, Felicia Sağnak, Serdar Kamalıoğlu, Mesude Tosun Türkmen, Oğuz Edis, Ümit Ufuk Tosun, Sabriye Günüç, Bengi Ceren Uluğ, Özlem Öztürk bulunuyor.

Yapımını Nöbetçi Yapım, yapımcılığını Berna Akpınar ile Metin Namlısesli’nin üstlendiği Kırık Hayatlar dizisinin yönetmen koltuğunda Bekir Dadaş ile İlknur Uğuz Arslan’ın oturuyor. Dizinin öyküsünü Pınar Ordu, İbrahim Güler, Melek Ordu’nun yazarken, senaryoyu ise Yaşar Aksu ve Nilüfer Yenidoğan Özmekik kaleme alıyor.

Oyuncular:

Meltem Akçöl (Deniz), Erdem Yılmaz (Çınar), Mine Çayıroğlu (Ahu Kocabey), Burcu Almeman (Aysel Yılmaz), Atsız Karaduman (Fehmi Kocabey), Murat Onuk (Yalçın Kocabey), Arbnora Ademaj (Leyla), Zafer Öztürk (Şevki Yılmaz), Uğurhan Tekin (Serdar Yüksel), Felicia Sağnak (Ela Erduran) , Erdi Ünver (Barış), Mustafa Bademoğlu (Özgür Yüksel), Yeşim Çelebi (Esin Kocabey),Hatice İrkin (Öykü Yılmaz), Sedat Berke Özkök (Mert Kocabey), Ümit Ufuk Tosun ( Turgut), Sabriye Günüç(Hayriye), İbrahim Coşkun(Tekin), İbrahim Coşkun (Tekin Yüksel), Özlem Fidan Kamalıoğlu (Nuran Yüksel), Serdar Kamalıoğlu(Mahmut), Mesude Türkmen (Suzan), Hilal Attar ( Zeki)